La sartén antiadherente más recomendada de Internet

Resistente, elegante y con un potente revestimiento antiadherente, así es la sartén de la marca Tramontina. Este se convertirá en uno de los utensilios de cocina imprescindibles para que tus preparaciones lleguen a otro nivel. ¡Descubre todos los detalles!

Una sartén perfecta para cualquier tipo de preparación. Amazon

Sarten Tramontina: recomendada por medios internacionales

Así es, no lo decimos solamente nosotros, sino varios medios de comunicación importantes como The New York Times o CNN o sitios especializados como Food And Wine hablan de todos los beneficios de la sartén Tramontina.

Estas reseñas destacan sobre todo su relación calidad-precio, considerándola como una sartén profesional, que se utiliza en restaurantes y que podría satisfacer las necesidades de cualquier chef.

Fabricada con aluminio

Esta sartén, una de las más recomendadas de Internet, está hecha totalmente de aluminio de alta calidad, esto proporciona una mejor distribución del calor y resultados más rápidos en la cocción de los alimentos.

Aunque existen opiniones divididas, sus tres remaches de fijación en el mango son un punto ganador, esto confiere mayor seguridad y estabilidad, especialmente, con el paso de los años.

Sartén antiadherente resistente y fácil de limpiar

El utensilio de cocina cuenta con tecnología Starflon Max, esto quiere decir que tiene un recubrimiento antiadherente resistente, que no solo permite que los alimentos no se peguen, sino que además hace que su limpieza sea mucho más sencilla.

Su mango es resistente y con recubrimiento de silicona. Amazon

¡La sartén con las medidas perfectas!

¿No sabes cuál es el tamaño perfecto de una sartén? Esto dependerá de tus necesidades, por supuesto, pero siempre existen medidas que hacen que todo sea más práctico y que permiten un gran rendimiento en cualquier cocina.

En este caso, la sartén Tramontina cuenta con las siguientes dimensiones: 47,5 x 26,6 x 10 cm. Su tamaño es perfecto para su uso en el día a día, sus 25 cm de diámetro y su capacidad de 1,9 l lo convierten en ese utensilio perfecto para todo tipo de preparaciones.

Mango de acero inoxidable

No solamente estamos hablando de una sartén que ofrece máximo poder de antiadherencia, sino mayor seguridad y estabilidad.

Su mango está fabricado de acero inoxidable, pero además, está cubierto con una capa de silicona que lo hace más cómodo de agarrar y por supuesto, protege las manos de cualquier accidente relacionado con las altas temperaturas.

Diseño sobrio y elegante

Para los amantes de la estética, aquellos que son más exigentes y quieren que su cocina luzca siempre bien, esta sartén también será un complemento perfecto.

La parte exterior de la sartén está totalmente lijada, por lo que da un efecto de acabado profesional. Por si fuera poco, el color rojo de su mango le confiere un aspecto moderno, pero elegante a la vez.

La sartén cuenta con tres remaches para mayor seguridad de agarre. Amazon

Recomendada en Amazon

"Tenemos también Tramontinas no "profesionales" y este modelo es muy superior al tener una base más espesa y que reparte y mantiene mejor la calor. Además el color rojo del mango me gusta mucho, y el conjunto respira calidad", esto comenta uno de los usuarios de la plataforma de Amazon tras su compra.

La sartén cuenta actualmente con más de 9.000 valoraciones, pero además, su puntuación promedio es de 4,6 estrellas sobre 5. Una muestra más de que la mayoría de las personas que ya la tienen en casa, disfrutan de sus beneficios en la cocina.

Un poco más sobre la sartén Tramontina

A continuación te contamos algunos aspectos importantes a tener en cuenta sobre esta fabulosa sartén:

Perfecta para todo tipo de comidas: reducciones, salteados, tortillas, en fin, podrás preparar casi cualquier receta en la sartén.

No es apta para cocinas de inducción: ten cuidado, la sartén no se puede utilizar en este tipo de cocinas.

Se puede meter al horno: lo único que tendrás que hacer es retirar el guante de silicona que recubre su mango antes de introducir la sartén al horno.

Sartén antiadherente fabricada en aluminio. Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de abril de 2024.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.