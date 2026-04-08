Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Artemis II inicia la maniobra clave para volver a la Tierra: el momento más delicado del viaje
Planeta
Planeta

Artemis II inicia la maniobra clave para volver a la Tierra: el momento más delicado del viaje

La cápsula Orión corrige su trayectoria tras abandonar la órbita lunar y pone rumbo definitivo al amerizaje previsto en el Pacífico.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La astronauta Christina Koch, otea la Tierra desde el espacio.
La astronauta Christina Koch, otea la Tierra desde el espacio.NASA/Handout via REUTERS

Después de hacer historia en la Luna, comienza otra fase igual de crítica: el regreso.

La tripulación de Artemis II ha iniciado con éxito la maniobra de corrección de trayectoria de retorno, conocida como RTCB, un paso fundamental para garantizar que la cápsula Orión pueda volver a la Tierra de forma segura. La operación se ejecutó este martes a las 8:03 de la mañana (hora del este de EE.UU.), cuando los astronautas encendieron los motores de la nave para ajustar su rumbo.

Según el control de misión, todo salió según lo previsto. La primera de las tres correcciones programadas se completó con éxito, marcando el inicio de la fase final del viaje.

Un ajuste clave para sobrevivir al regreso

Aunque pueda parecer una maniobra técnica más, la RTCB es uno de los momentos más delicados de toda la misión. Este ajuste de propulsión permite que la cápsula entre en la atmósfera terrestre con el ángulo exacto.

Demasiado inclinado, y la nave podría desintegrarse por el calor. Demasiado plano, y rebotaría en la atmósfera sin poder regresar. Por eso, cada corrección es milimétrica.

Adiós definitivo a la Luna

La maniobra llega justo después de que Orión abandonara la esfera de influencia de la Luna en el séptimo día de misión. Tras orbitar el satélite y completar su histórico sobrevuelo, los cuatro astronautas ya están oficialmente de camino a casa.

Atrás queda una misión que ha marcado el regreso de los humanos a la órbita lunar más de medio siglo después del programa Apolo.

Y ahora, todo el foco está en el regreso.

Cuenta atrás para el amerizaje

Si todo sigue según lo previsto, la cápsula amerizará este viernes en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California. La NASA ha confirmado que las condiciones meteorológicas son favorables, un factor clave en esta última fase.

El rescate también está preparado. El buque de la marina estadounidense USS John Murtha será el encargado de recoger a la tripulación tras el amerizaje.

Será el último paso de una misión que ha durado diez días.

Preparando la vuelta

Durante estos días finales, los astronautas se centrarán en preparar la nave, el equipo y sus propios trajes para la reentrada. Cada detalle cuenta en un proceso que combina precisión técnica y resistencia física.

Porque, aunque el viaje de ida ha sido histórico, el de vuelta es igual de exigente.

Más allá del regreso, la NASA ya piensa en lo que viene. Los datos recogidos durante la misión -incluida la observación directa de la cara oculta de la Luna- serán clave para los próximos pasos del programa Artemis.

El objetivo no es solo volver a la Luna. Es quedarse. Y, después, ir más lejos. Marte ya está en el horizonte.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Planeta

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos