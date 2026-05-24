Kaysha, científica marina, acumula 10.880 kilos de conchas de ostras para 'resucitar' los arrecifes

Las ostras son un auténtico manjar en la gastronomía española, con Galicia como gran referente indiscutible. Ya sean al natural, con un toque de limón, gratinadas o con una vinagreta creativa, son el plato estrella en muchas celebraciones. Sin embargo, tras el festín culinario, la inmensa mayoría de las conchas acaban directamente en la basura, generando un volumen de residuos brutal y desaprovechando una oportunidad de oro para ayudar al medioambiente.

Para cambiar radicalmente este panorama, la científica marina y creadora de contenido estadounidense Kaysha Kenney ha decidido pasar a la acción. Kenney ha puesto en marcha un ambicioso programa de reciclaje de ostras en los condados de Orange y Long Beach (California) a través de la organización ambiental Orange County Coastkeeper, de la que es directora, tal y como recoge la revista People.

En muy poco tiempo de funcionamiento, la especialista ha logrado acumular la friolera de 10.880 kilos de conchas. "Al principio guardábamos las conchas en tres grandes cajas de madera, pero el espacio de almacenamiento se nos quedó pequeño enseguida", confiesa.

De la mesa del restaurante a curarse al sol californiano

El éxito del proyecto radica en su alianza directa con la hostelería. Kenney colabora estrechamente con 15 restaurantes y pescaderías locales para interceptar este valioso material antes de que acabe en el vertedero.

“Salimos de la oficina, nos dirigimos a los restaurantes y recogemos cajas y cubos llenos de conchas de ostras”, puntualiza. Una vez recopiladas, no van directas al mar, sino que requieren un meticuloso proceso de higienización. Se transportan a sus instalaciones, donde se pesan, se catalogan y se extienden a la intemperie.

“Luego extendemos las conchas en el campo para eliminar los patógenos y las bacterias. “Una vez que terminamos en el campo, limpiamos todos nuestros contenedores y cubos para reutilizarlos en las recogidas de la semana siguiente”, complementa.

La relevancia de las ostras para el medioambiente

Devolver estas conchas limpias al mar es vital porque actúan como los cimientos perfectos para que se fijen nuevas crías de ostra y se formen arrecifes. Estos ecosistemas son auténticos motores biológicos. “Proporcionan muchísimos servicios ecosistémicos, como la filtración del agua, el hábitat para otras especies, la protección de la costa y una mayor resiliencia”, explica Kenney.

Al restaurar estos arrecifes de ostras, contribuyen a reconstruir ecosistemas enteros con repercusiones a largo plazo para las generaciones futuras. Y es que la situación actual es crítica. “Hemos perdido el 85 % de los arrecifes de ostras a nivel mundial y tenemos muchísimo trabajo por delante para recuperarlos”, afirma.

Con su labor a pie de campo y su altavoz en redes sociales, la científica espera crear escuela. “Espero que mis vídeos inspiren a la gente a cuidar los arrecifes de ostras, a convertirse en mejores guardianes de nuestros océanos y a aprender cómo tomar medidas para la salud y la conservación general de los océanos”, concluye.