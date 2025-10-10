Emerge una nueva isla en una zona remota y aunque primero se hablaba de milagro ahora los expertos activan las alarmas

En una zona remota de Alaska (EEUU) ha emergido recientemente una nueva isla que ha sido bautizada como Prow Knob. En concreto, la isla se encuentra ubicada en el lago Alsek, en el sureste del estado.

Al verla por primera vez, algunos consideraban el surgimiento de la isla como una especie de milagro. Pero la realidad es muy diferente, la aparición de la nueva isla en Alaska se trata de una mala noticia que es consecuencia directa del calentamiento global.

En concreto, la isla ha nacido al separarse definitivamente del glaciar Alsek tras décadas de lento retroceso. Esa separación ha tenido lugar entre mediados de julio y principios de agosto de 2025, según apunta una investigación del Observatorio de la Tierra de la NASA.

Los especialistas señalan que esta isla se trata de una señal de alarma, ya que ha emergido después de que, durante más de cuarenta años, el glaciar que la mantenía cautiva haya retrocedido de forma lenta pero constante.

La nueva isla de Alaska tiene casi 300 metros de altura sobre la superficie del lago. Esa cifra ha hecho que alcance un hito, el de ser la isla lacustre (es decir, una masa de tierra rodeada de agua dentro de un lago) más alta de EEUU, por delante de Wild Horse Island, situada en el estado de Montana.

El hecho de que Prow Knob se haya desprendido de su glaciar es una clara muestra de la transformación que está sufriendo el Ártico, que está calentándose cuatro veces más rápido que el resto de la Tierra.

En ese sentido, los expertos alertan de que los retrocesos de los glaciares (como el que ha derivado en la aparición de la nueva isla Prow Knob) hacen que las laderas y los fiordos se vuelvan frágiles, lo que, a su vez, incrementa de manera significativa el riesgo de que se produzcan deslizamientos y tsunamis glaciales.