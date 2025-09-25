Unos estudiantes consiguen cruzar el desierto durante 6 días a bordo de un vehículo solar: "Contamos con 6 metros cuadrados de paneles solares"

Un equipo de estudiantes de la Universidad Técnica de Cluj Napoca (Rumanía) ha conseguido, en una competición, cruzar de norte a sur el desierto australiano a bordo de un vehículo que se alimenta de energía solar.

El coche eléctrico está equipado con paneles fotovoltaicos y ha sido diseñado por 30 estudiantes que se han dividido en diferentes departamentos, como el eléctrico, el mecánico o el de software.

Tal y como recoge la agencia de noticias Rador, el coordinador del departamento eléctrico, Tudor Băldean, ha explicado cómo es el funcionamiento del coche de la citada universidad rumana.

"El vehículo está diseñado para una sola persona. Pertenece a la categoría Challenger. Esto exige la máxima eficiencia. No importa lo cómodo que esté el piloto o el aspecto del coche, siempre y cuando sea seguro para circular por la carretera", ha resaltado Băldean.

Además, Tudor Băldean ha detallado que "teníamos 6 metros cuadrados de paneles solares. La autonomía del coche en condiciones de sol cero es de hasta 300 kilómetros. La aerodinámica es muy importante. Debe ser muy estable en la carretera. El piloto tiene que soportar una temperatura elevada en el coche".

En ese sentido, el coordinador del departamento eléctrico ha destacado que el terreno por el que ha discurrido el coche no ha sido nada sencillo. "La ruta comienza en Darwin, una ciudad del norte de Australia, y termina en Adelaida, en la costa sur, atravesando el corazón del desierto. Lo importante en la carretera australiana es tener mucho cuidado, porque es una carretera peligrosa. Australia alberga muchos animales, y muchos de ellos no son amigos de los humanos", ha contado Băldean.

Finalmente, el vehículo solar ha completado el recorrido por el desierto australiano en un periodo de seis días llevando una velocidad media de entre 65 y 70 kilómetros por hora. En términos puramente deportivos, el equipo ha finalizado la competición en el puesto decimoctavo de los 26 participantes en la categoría Challenger.