Un barco solar limpia los ríos de Los Ángeles antes de los Juegos Olímpicos reteniendo 65 toneladas de plástico: la tecnología que el Mediterráneo aún no aprovecha

Interceptor. Así se llama la embarcación que la organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup ha creado para retirar basura de las aguas. Se trata de una tarea muy necesaria, ya que cada año llegan a los océanos entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico.

Aunque su objetivo final es reducir la Gran Mancha de Basura del Pacífico (una gigantesca zona de acumulación de desechos marinos y microplásticos ubicada en el océano Pacífico Norte, entre Hawái y California), desde The Ocean Cleanup han decidido empezar la casa por los cimientos y comenzar limpiando los ríos.

Desde el medio de comunicación estadounidense GOOD explican que la barcaza Interceptor "es en realidad una plataforma más pequeña situada dentro de una embarcación mayor. Una barrera flotante traslada la basura recogida al interior del dispositivo a través de una cinta transportadora".

"A continuación, un vehículo automático recoge la basura de la cinta para enviarla a una barcaza independiente, donde hay seis contenedores para almacenarla. El sistema, que funciona con energía solar, tiene capacidad para hasta 9.000 kilos de basura. Posteriormente, la basura se clasifica en diferentes categorías (plásticos, metal, etc.) para que pueda eliminarse de forma responsable", detallan desde el mencionado medio.

Limpieza de ríos de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

En estos momentos, el sistema creado por Ocean Cleanup se encuentra retirando basura en la desembocadura del arroyo Ballona, en Culver City (California). Desde 2025, Interceptor ha evitado que 65 toneladas de basura llegaran al océano a través del arroyo.

Y eso no es todo. Otras dos de esas barcazas se instalarán próximamente en las desembocaduras de los ríos San Gabriel y Los Ángeles. Las embarcaciones serán muy importantes en los trabajos de limpieza de los ríos de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta tecnología aún no ha sido aprovechada en el mar Mediterráneo, ya que los países en los que se están utilizando sistemas Interceptor son la República Dominicana, Indonesia, Vietnam, Jamaica, Guatemala y Malasia.