Juan Luis Cano, ingeniero aeronáutico y experto en defensa planetaria: "Un asteroide como el que el sábado se podrá ver desde la Tierra pasa cada muchos años"

El asteroide podrá observarse con pequeños telescopios e incluso con prismáticos potentes desde buena parte del hemisferio norte.

La Tierra recibirá este sábado la visita de un invitado poco habitual. El asteroide (152637) 1997 NC1, un gigantesco cuerpo rocoso de hasta 1,6 kilómetros de diámetro según algunas estimaciones, realizará una aproximación relativamente cercana a nuestro planeta que podrá seguirse con telescopios modestos e incluso con grandes prismáticos.

Aunque la noticia pueda despertar inquietud, los expertos son claros: no existe ningún riesgo de colisión. Sin embargo, el evento sí tiene un carácter excepcional por el tamaño del objeto.

"El acercamiento a la Tierra de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años", explica Juan Luis Cano, ingeniero aeronáutico de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), en declaraciones recogidas por la propia agencia y publicadas en Le Monde.

Un visitante de gran tamaño



El asteroide fue descubierto en 1997 y desde entonces es monitorizado de forma permanente por las agencias espaciales internacionales.

Las estimaciones actuales sitúan su tamaño entre 750 y 1.650 metros de diámetro, aunque la cifra exacta sigue siendo objeto de estudio porque depende de la cantidad de luz solar que refleja su superficie.

Para hacerse una idea, incluso en el escenario más conservador, se trata de un objeto considerablemente mayor que muchos de los asteroides que habitualmente pasan cerca de la Tierra.

Pasará a más de 2,5 millones de kilómetros



El momento de máxima aproximación se producirá este sábado a las 13:14 horas de París (12:14 en España peninsular). En ese instante, el asteroide se encontrará a 2.559.461 kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a 6,66 veces la separación entre la Tierra y la Luna.

Viajará además a una velocidad cercana a los 8,9 kilómetros por segundo, aunque la ESA insiste en que la probabilidad de impacto es nula.

Podrá verse con telescopios modestos



Uno de los aspectos más llamativos de esta aproximación es que los aficionados a la astronomía podrán intentar observar el asteroide desde sus casas.

Según la ESA, será visible durante su fase de aproximación desde buena parte del hemisferio norte y posteriormente desde el hemisferio sur mientras se aleja de nuestro planeta.

Las condiciones ideales incluyen cielos despejados, baja contaminación lumínica, prismáticos de gran tamaño o pequeños telescopios y una luna que no interfiera excesivamente con su brillo. Precisamente este último factor podría dificultar la observación.

La Luna será el principal obstáculo



Juan Luis Cano advierte de que el principal problema para seguir el paso del asteroide no será su distancia, sino la iluminación natural del cielo. "La brillante y cercana Luna podría interferir con su observación en el momento en que el asteroide esté más cerca", señala el experto de la ESA.

Por ello, los observadores necesitarán buscar zonas oscuras y aprovechar los momentos en que el brillo lunar resulte menos intenso.

La defensa planetaria vigila miles de objetos



El paso de 1997 NC1 también sirve para recordar el trabajo que realizan organismos como la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA o la NASA.

Actualmente, se monitorizan de forma constante decenas de miles de objetos cercanos a la Tierra para detectar con años o incluso décadas de antelación cualquier posible riesgo futuro.

Aunque este asteroide no representa ninguna amenaza, su tamaño lo convierte en uno de los encuentros astronómicos más destacados de los últimos años para los aficionados.

Y precisamente por eso, como subraya Juan Luis Cano, se trata de una oportunidad poco frecuente: no todos los días un asteroide de más de un kilómetro pasa lo suficientemente cerca como para poder seguirlo desde la Tierra con instrumentos al alcance de muchos observadores.