La Xunta sale al paso de las dudas con los plazos de Altri: hay que "concretar todos los estudios" 

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la Administración autonómica tiene que "concretar todos los estudios" para "cerrar los informes" con los que poder resolver la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto que la multinacional lusa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo).

A preguntas de los medios este martes tras conocerse la AAI favorable para el proyecto de Ence en As Pontes (A Coruña) -que recibió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable dos meses más tarde que Altri-, la conselleira ha señalado que "sigue los mismos pasos", pero "con la diferencia de que hay que concretar todos los estudios", que "hasta que no estén cerrados" la dirección xeral "no puede emitir los informes correspondientes" que, ha recordado, "pueden ser favorables o desfavorables en función o no de los cumplimientos".

Así, Ángeles Vázquez ha puesto en valor la iniciativa de Ence para As Pontes que, tras "completar todos los estudios" cuenta ahora con la Autorización Ambiental Integrada "favorable". Con todo, cabe recordar que este proyecto, al igual que el de Altri, también fue descartado por el Ministerio de Industria para el acceso a los fondos del PERTE de descarbonización, en el que ambas pasteras optaban a obtener hasta 30 millones de euros.

La Xunta allana el camino para avalar la planta de biofibra de Ence en As Pontes (A Coruña) Calidade Ambiental ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada (AAI) al proyecto que deberá recibir o no el visto bueno definitivo de la Consellería de Industria. A esta iniciativa ya se le denegó el acceso a los fondos del PERTE de descarbonización por no llegar al mínimo exigido en materia de emisiones de gases.

La Xunta: "Vía libre"

Con lo cual, ha explicado la responsable autonómica, la Consellería de Medio Ambiente cierra "ese capítulo", ya que, tal y como ha apuntado, ahora corresponde a la Consellería de Industria o al Ayuntamiento dar "la licencia pertinente". "Vía libre porque cumple estrictamente con la legislación vigente", ha reivindicado Vázquez.

En esta línea, ha señalado que es "una buena noticia la implantación" de empresas en Galicia que "cumplan con la legislación". En este caso, ha señalado que el proyecto de Ence ofertará "unos 250 puestos de trabajo" en As Pontes, "una zona fuertemente castigada por la transición energética".