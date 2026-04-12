Los humanos vuelven a mirar a la Luna gracias a Artemis II: en su superficie todavía hay una fotografía que dejó allí un astronauta de la NASA hace medio siglo

La misión espacial Artemis II ha sido todo un éxito, fotografiando la cara oculta de la Luna, operada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, por sus siglas en inglés.

En ella, cuatro astronautas marcaron uno de los hitos en la historia de la humanidad: lograron realizar el sobrevuelo lunar más alejado de la Tierra hasta la fecha, superando el récord de distancia previamente establecido por los cosmonautas de Apolo 13 en 1970.

Cabe recordar que la historia entre el ser humano y la luna se remonta al 20 de julio de 1969, cuando el astronauta estadounidense Neil Armstrong fue el primer ser humano en pisar el satélite natural en toda la historia.

Apolo 16: una fotografía en la Luna

A lo largo de los años, la NASA ha organizado y ejecutado seis aterrizajes en la Luna. Uno de ellos fue en la operación bautizada Apolo 16, llevada a cabo entre el 16 de abril de 1972 y el 27 del mismo mes.

Durante 71 horas, casi tres días, el exastronauta norteamericano Charles Duke Jr. estuvo en la superficie del satélite natural. En dicho lapso de tiempo, el cosmonauta elaboró exploraciones y recolección de material lunar; concretamente, obtuvo 95.8 kg de muestras lunares.

Además, en su incursión lunar, Duke realizó un particular gesto. Aunque viajar a la Luna con su familia físicamente era completamente imposible, el astronauta decidió llevar una fotografía de sus seres queridos y decidió dejarla en la superficie lunar.

Los usuarios se manifiestan en contra de la polución

La cuenta de X dedicada a la astronomía denominada All Day Astronomy ha recordado dicho momento por medio de una de sus últimas publicaciones y la reacción de los usuarios no se ha hecho esperar.

“El primer acto documentado de contaminación de otro cuerpo planetario”, comenta uno de ellos, subrayando la polución que puede llegar a generar la intervención humana. El comentario cuenta con cerca de 2 mil ‘me gusta’.

En el mismo sentido, otro agrega: “El tipo pasó menos de un día en la luna y ya la ensució”, manifestando su postura en contra de dicha acción.