Mejora la situación de los incendios en Galicia y se reducen a dos los grandes fuegos que permanecen activos

Las llamas han arrasado aldeas, explotaciones agrícolas y ganaderas y más de 90.000 hectáreas en Galicia

Mejora la situación de los incendios que llevan dos semanas asolando Galicia. Las llamas activas siguen estando en la provincia de Ourense, donde permanecen activos dos de los grandes focos que ya han arrasado con más de 23.000 hectáreas.

Según los datos ofrecidos por la Consellería do Medio Rural, en las últimas horas el fuego de Oia (Pontevedra) ha quedado extinguido y el de Carballedo (Lugo) ya está estabilizado.

De esta forma, en Galicia permanecen activos los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que afecta a 19.000 hectáreas y solo se mantiene activo el foco de Vilariño; y el de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que alcanza las 4.000 hectáreas.

Asimismo, el último en quedar estabilizado, sobre las 23.22 horas de este sábado, es del ayuntamiento lucense de Carballedo, parroquia de A Cova, que afectó a 100 hectáreas.

También permanecen estabilizados los incendios de Larouco, parroquia de Seadur, (30.000 hectáreas en territorio gallego); Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (4.000 héctareas); Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); Riós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); Riós, parroquia de Trasestrada (20 hectáreas); y Vilaboa, parroquia Santa Cristina de Cobres (70 hectáreas).

Por su parte, están controlados los fuegos de Maceda que afectaron a 3.500 hectáreas; el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); y el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

En cuanto al incendio que afectaba al ayuntamiento pontevedrés de Oia, parroquia de Mougás, quedó extinguido a las 21.21 horas de este sábado y calcinó 61,17 hectáreas, de ellas 42,75 corresponden a monte raso y las 18,42 restantes a arbolado.