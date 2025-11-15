Pocos se imaginan cuánto mide el túnel más largo del mundo que ningún coche puede atravesar

No transporta coches, sino agua, y pese a haber sido construido hace casi un siglo, sigue siendo una de las obras de ingeniería más impresionantes del planeta. El Acueducto de Delaware, enterrado bajo la ciudad de Nueva York, ostenta el récord del túnel más largo del mundo: 136 kilómetros de longitud dedicados exclusivamente a llevar agua potable a millones de personas.

Su origen se remonta a los años treinta, cuando la ciudad comenzaba a desbordarse y necesitaba una fuente segura de abastecimiento. En 1937 arrancaron las obras de un túnel monumental que se completaría en 1953 y que, con sucesivas ampliaciones hasta 1965, garantizaría el suministro del 80% del agua que hoy consume Nueva York.

El resultado fue un conducto circular de acero y hormigón que discurre a profundidades de hasta 750 metros bajo tierra. Desde el embalse de Rondout, en las montañas Catskill, hasta el de Hillview, en Westchester, el acueducto transporta diariamente unos 4.100 millones de litros de agua. En sus últimos kilómetros, el túnel alcanza un diámetro de seis metros, suficiente para que pudiera pasar un tren, aunque por él solo fluye agua.

Lejos de ser un vestigio del pasado, el Acueducto de Delaware continúa en evolución. En 2013 se puso en marcha un nuevo proyecto de renovación: la construcción de un túnel de desvío de 183 metros bajo el río Hudson. Con un presupuesto que supera los mil millones de dólares, su objetivo es reparar filtraciones y asegurar el funcionamiento del sistema durante las próximas décadas. Aunque debía completarse en 2023, las previsiones actuales sitúan su finalización después de 2027.

Mientras tanto, otros países han desarrollado sus propios colosos subterráneos. En Finlandia, el Túnel de Päijänne, con 120 kilómetros, lleva agua desde el lago del mismo nombre hasta Helsinki, y ocupa el segundo puesto del ranking mundial. En China, la Línea 11 del metro de Suzhou, inaugurada en 2023, completa el podio con 41 kilómetros de longitud y 28 estaciones que conectan directamente con Shanghái.

En una era dominada por los megaproyectos —desde puentes colosales como el que se planea en Sevilla hasta el túnel de Fehmarnbelt entre Alemania y Dinamarca—, el Acueducto de Delaware sigue recordando que la ingeniería más impresionante no siempre se ve. A casi un kilómetro bajo tierra, continúa cumpliendo su función silenciosa: mantener con vida a la ciudad que nunca duerme.