El fuego no da ni un respiro en Castilla y León, Extremadura y Galicia mientras Sánchez amplía el despliegue de la UME 

Las llamas no han dado ni un ápice de tregua este domingo y los incendios que desde hace más de una semana arrasan España, y con especial virulencia Extremadura, Castilla y León y Galicia, donde hay casi 40 focos activos, siguen avanzando sin control ni un fin a la vista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León. Sánchez se ha comprometido a facilitar todos los recursos necesarios a las comunidades autónomas para extinguir los incendios que asolan España y ha propuesto un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática del que quede fuera la lucha partidista.

Así lo comunicó él mismo en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense. El presidente del Gobierno ha insisitido en que hay que mejorar las capacidades para luchar contra los fuegos por el agravamiento de los efectos de la emergencia climática y ha anunciado que el Gobierno desplegará a otros 500 efectivos de la UME para lograr la extinción de todos los fuegos.

El viento amenaza los focos activos en Castilla y León

Un día más, las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento han complicado aún más la situación de los incendios forestales en Castilla y León, donde permaneces casi 30 focos activos —10 de nivel 2 y 11 de nivel 1— que mantienen desalojadas a 3.500 personas. A lo largo del día la preocupación ha estado centrada en la amenaza de la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) por Salamanca, un nuevo incendio en Zamora y las reproducciones en León.

La provincia de León, que soporta 11 de los 21 grandes fuegos activos (los otros 7 hasta 28 en total son fuegos de nivel 0, sin riesgo actualmente), vigila sus fronteras después de que se hayan pasado a su territorio fuegos de Ourense, Asturias y Zamora, y de que también dos de sus incendios hayan cruzado a Palencia, provocando evacuaciones.

Preocupa también el incendio forestal de Barniedo de la Reina, que en la tarde de este domingo se ha complicado y ha obligado a desalojar siete localidades del Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, además de otras tres poblaciones de La Reina, ha informado la Junta de Castilla y León.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado el desalojo de las localidades de Santa Marina, Cardiñales, Prada, Los Llanos, Soto, Caldevilla y Posada de Valdeón, que se suman a la de Caín de Valdeón, evacuada desde este sábado por el incendió de Caín, que pasó desde Asturias. Además, se ha obligado a evacuar las localidades de Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina y Vilalfrea de la Reina, donde también están evacuados Portilla de la Reina, Casasuertes y Llánaves de la Reina.

La complicación de este incendio forestal, unida a la entrada ayer desde Asturias de otro fuego, que tiene cortada la Ruta del Cares por riesgo de desprendimientos y viene de la zona asturiana de Cabrales, suponen una importante amenaza para el Parque Nacional de Picos de Europa y ya ha cruzado a la vertiente cántabra.

En la provincia de Zamora, donde respiraban tras haber bajado a nivel 1 los incendios de Molezuelas y Puercas, esta mañana amanecieron con un incendio intencionado, según la Junta de Castilla y León, en Cubo de Benavente, cerca del perímetro de Molezuelas, pero lo han conseguido controlar.

Sin embargo, se ha declarado un nuevo fuego en Mahíde, que avanza rápido con fuerte viento, y se ha elevado a nivel 1, mientras siguen en nivel 2 los que acechan a la Alta Sanabria: el de Castromil, pasado de Ourense, y el de Porto, descontrolado, que mantienen a 1.350 vecinos desalojados.

Las fuertes rachas de viento tienen en alerta Salamanca, donde preocupa el fuego de Cipérez, con cuatro localidades evacuadas (unos 500 vecinos) y miles de hectáreas calcinadas, mientras el de El Payo ha pasado a nivel 1 con el regreso de 1.500 vecinos, y evoluciona bien el fuego de La Alberca. Y en Salamanca miran también la evolución del fuego declarado hace seis días en Jarilla (Cáceres), que está "completamente desbocado" en su flanco norte y muy próximo a la provincia.

En extremadura, la vista puesta en Jarilla

De hecho, el de Jarilla es uno de los focos que más preocupa en Extremadura. Declarado el pasado martes en el entorno de esta localidad cacereña, el fuego ha arrasado ya más de 11.000 hectáreas y un perímetro de 130 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores siniestros registrados en la región en los últimos años, segun ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la reunión celebrada por el CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el municipio de La Granja.

Según ha detallado Bautista, la situación continúa siendo "muy complicada". El flanco sur se mantiene en fase de consolidación, aunque con reactivaciones por el viento que han obligado a retener efectivos de la UME en la zona. Mientras, el flanco norte sigue "desbocado" y avanza hacia nuevas poblaciones, lo que podría obligar en las próximas horas a decretar medidas de confinamiento, especialmente en la localidad de La Garganta.

En medio de una larga ola de calor, que este domingo —el último día— ha dejado temperaturas de unos 41 grados en Cáceres, el incendio genera sus propias condiciones meteorológicas en relación al calor, la energía y el propio viento que él mismo produce.

En Galicia, dos detenidos y carreteras cortadas

Galicia es también una de las regiones más afectadas por esta oleada de incendios, donde hay 13 fuegos activos y se han perdido, por ahora, 50.000 hectáreas, en especial en Ourense. En esta provincia el mayor fuego se localiza en Chandrexa de Queixa, donde lleva arrasadas unas 17.500 hectáreas y vecinos de una veintena de municipios están confinados por precaución.

En todo caso, ya se pudieron estabilizar varios fuegos en otras de las tres provincias gallegas y otros quedaron controlados.

La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad sigue por quinto día interrumpida este domingodada la situación de los incendios en Ourense, según informó Adif en la red social X. Renfe ya había anunciado esta mañana que se iban a habilitar de nuevo dos trenes especiales en cada sentido entre Madrid y Zamora, en la línea de alta velocidad Madrid y Galicia, que está cortada desde el jueves como consecuencia de los incendios.

Los incendios también han afectado a las carreteras, donde han vuelto a dejar nuevas incidencias. En concreto, la A-52 se encuentra cortada a la circulación, en tramos próximos a las localidades de Ribadavia y Melón. La Dirección General de Tráfico ha informado de cortes al tráfico, "en los entornos de Ribadavia, en sentido Vigo, y en Melón, en sentido Benavente, por incendio forestal.

Por el momento, hay desvíos alternativos por la N-120. Esta mañana, los servicios de emergencias en Galicia ya avisaban de que debido a los fuegos la circulación en la autovía A-52 estaba interrumpida en el kilómetro 155 y en el carril derecho del kilómetro 260, mientras que las carreteras nacionales N-525 y OU-1009 permanecían cortadas en algunos tramos.

Además, la Unidad Orgánica de Policía Judical de la Guardia Civil ha realizado nuevas detenciones durante este domingo en relación a fuegos supuestamente provocados en Ourense. Este equipo del Instituto Armado ha detenido este domingo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. Este fue originado a las 08.58 horas y extinguido con una superficie quemada de 0.042 hectáreas. Las diligencias fueron puesta a disposición del juzgado de Celanova.

Asimismo, ha detenido a las 12.30 horas a un vecino de Petín, de 61 años, como presunto autor de un incendio originado el sábado. Este fuego se unió a otro declarado el pasado miércoles. Así, las diligencias fueron trasladadas al juzgado de O Barco de Valdeorras.