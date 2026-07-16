Lucía González será la nueva directora de ‘El HuffPost’

Lucía González, hasta ahora al frente del Desarrollo de Audiencias y Estrategia Digital editorial de EL PAÍS, ha sido nombrada directora de El HuffPost y se incorporará a la cabecera el 1 de septiembre. En esa misma fecha, Antonio Ruiz Valdivia entrará como subdirector.

González (Avilés, 1983) está especializada en el desarrollo y la estrategia digital de medios de comunicación. Desde su experiencia, afirma: “Internet transforma constantemente la forma en la que podemos hacer llegar el periodismo. Y lo hace a tal velocidad que es un reto para los medios adaptarnos a las posibilidades de contar cada tema. El HuffPost nació hace 14 años con ese empeño de informar, explicar la realidad y la vida digital y encontrar para cada historia la mejor narrativa y esa será la base de esta nueva etapa”.

Define su proyecto como el de “un medio con personalidad y mirada propia, que trabaje con rigor sin renunciar a las maravillas de internet ni al humor. Queremos fidelizar a nuestra comunidad de lectores por la forma de abordar la actualidad política y social y por las preguntas que decidimos hacernos. Por la capacidad de sorprender y de generar conversaciones”.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y miembro de la junta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Entró en el Grupo PRISA en 2012, como parte del equipo fundacional de El Huffpost en España. Durante la última década, ya en EL PAÍS, ha sido jefa de sección de Madrid, responsable de redes sociales y SEO y subdirectora de Estrategia Digital, departamento que ha liderado hasta ahora. También coordinó Verne, la web de cultura digital reconocida con el Premio José Manuel Porquet del Congreso de Periodismo de Huesca. Entre 2022 y 2024 fue subdirectora de La Vanguardia. Sus inicios profesionales pasaron por las agencias Fax Press y EFE y en la sección de última hora de El Mundo.

Para Antonio Ruiz Valdivia (Almería, 1983), el nuevo subdirector, “es muy ilusionante volver a El HuffPost, un medio pionero en España. Un proyecto en el que se combina el máximo rigor periodístico con los formatos más innovadores. Es un reto y un placer poder contar el pulso de la calle y el panorama político y social que vivimos desde una perspectiva única, al lado de un magnífico equipo de profesionales”.

Ruiz Valdivia es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó también en El HuffPost entre 2013 y 2022, como jefe de Política. En los últimos cuatro años, ha sido corresponsal político de InfoLibre y, previamente, pasó por las redacciones de la Agencia EFE y RNE. También es colaborador habitual en tertulias de la SER y TVE, y en programas como Al rojo vivo y laSexta Xplica.