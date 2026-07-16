Introduce una hoja de papel en la ventana cerrada y tira suavemente: esta es la primera prueba que realizan los profesionales para detectar el calor

Una puerta o ventana defectuosa, aunque no se aprecie a simple vista, puede repercutir en la ventilación del hogar. De nada sirve tener el aire acondicionado a tope y las ventanas cerradas si luego hay una pequeña ranura por la que escapa el fresco.

Para solucionar esta situación y adivinar si tu puerta o ventana cuenta con alguna ranura o hueco imperceptible, se aconseja colocar una hoja de tamaño A4 hasta la mitad del marco y luego cerrar la hoja sobre ella, girando la manija hasta el final. Después, una vez esté la ventana cerrada, deberás tirar de la hoja de papel.

Si ofrece mucha resistencia, significará que la ventana no presenta ninguna ranura o hueco. En cambio, si al tirar de ella se puede sacar con facilidad, significará que la junta tiene una fuga en ese punto. Se aconseja realizar este proceso en todos los lados de la ventana, con el objetivo de realizar una supervisión más completa. Si tu ventana presenta alguna irregularidad, no te frustres. Tan solo necesitarás un poco de espuma aislante o un sellador adhesivo para reducir la infiltración de aire.

Otros consejos para mantener aislada la casa del calor este verano

Además de este pequeño truco, también hay otras recomendaciones que conviene tener en cuenta en esta estación si quieres mantener el hogar aislado del calor. Algunas de ellas son:

Colocar plantas que absorban el calor.

Desenchufar dispositivos electrónicos que no utilicemos y evitar todo tipo de fuentes que emanen calor.

Colocar burletes debajo de las puertas para que actúen como aislantes.

Baja las persianas y toldos durante las horas centrales del día.

Opta por ventanas con doble acristalamiento.

Decora con colores claros, en lugar de oscuros.

Si vas a poner el aire acondicionado, se aconseja mantenerlo encendido en torno a los 26º para evitar un mayor coste energético. Además, si tienes mucho calor, se aconseja vestir con ropa ligera.