A la espera de algún movimiento 

El Gobierno continúa roto y sin visos de recomponerse. La parte económica del PSOE defiende la tributación del salario mínimo mientras que la de Sumar la rechaza. Y la interlocución es inexistente entre las dos vicepresidentas protagonistas en la pugna, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, cuando se van a cumplir dos semanas desde que estallara la crisis, televisada en directo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El problema no se va a solucionar por arte de magia. Aquí hay que sentarse a hablar”, subrayan desde Sumar. En privado, voces socialistas admiten que “quedarse quieto” no soluciona el problema.

En el peor de los casos, el choque gubernamental llegará al Congreso dejando al PSOE en una soledad parlamentaria histórica, con prácticamente todo el arco parlamentario votando a favor de una ley que libre al salario mínimo de tributar el IRPF. Antes, lo que podría ocurrir es que la solución se cueza en el seno del propio Gobierno, como pide públicamente Yolanda Díaz.

El problema es que las posiciones no se han movido. Montero aboga por hacer “pedagogía fiscal” y no se apea de la idea de que quienes cobran el salario mínimo tienen que contribuir a las arcas del Estado. Díaz replica que ese relato lo tiene perdido en la calle y le encomienda a rectificar. El martes, ambas se vieron en un acto público organizado por TVE y se abrazaron sonrientes; el miércoles, ante Sánchez, conversaron antes de dar inicio la sesión de control en el Congreso. Pero fue hablar la titular de Hacienda sobre la cuestión en su rifirrafe con el PP y a la vicepresidenta de Sumar le cambió la cara.

¿Por qué Sánchez no actúa?

En este contexto, en el entorno de Díaz emplazan a Sánchez a mover ficha, como ya avanzó este periódico hace una semana. Tiene que interceder, afirman. “Lo que está ocurriendo es esperpéntico”. Aunque de momento, tampoco se ha producido una comunicación directa entre el presidente y Díaz en lo que se refiere a la polémica. “No, no han hablado de eso”, reconocen las fuentes consultadas.

“Este fin de semana es el congreso del PSOE Andalucía, quizá están esperando a que pase para buscar una solución. Es razonable que Montero no haya querido llegar a ese momento tan importante habiéndose comido el sapo de rectificar”, reflexiona un dirigente de Sumar. “Pero a partir del lunes, no podemos continuar así”.

En efecto, Montero tiene estos días su puesta de largo en Andalucía, arropada por Sánchez. “Su poder abruma”, admite un parlamentario andaluz. “Es gracioso cuando Sumar dice que Sánchez debe tomar cartas en el asunto. Ya lo ha hecho. Hacienda tomó una decisión con el aval de Presidencia”, exponen fuentes de Ferraz. En otras palabras, “si el presidente no quisiera que el SMI tributase, no tributaría”.

Para Ferraz, “el problema es Díaz quiere tener sus atribuciones y las de al lado. Vive en pánico permanente porque no remonta en las encuestas”. Aunque, dicho esto, admiten que Hacienda “no midió bien el momento” del anuncio y ahora Sánchez afronta una crisis que sigue sin estar resuelta.

De hecho, los mensajes de Sumar son nítidos al respecto: “No vamos a tirar la toalla, tendrán que rectificar”. También los sindicatos, que urgen a Hacienda a convocar una mesa de negociación. Por lo pronto, las iniciativas para revertir la decisión de Moncloa ya han sido enviadas al Gobierno para que decida si hace uso de su facultad de veto. Tiene un mes para decidirlo y, en el peor de los casos, el PSOE da por descontado que se utilizará esa opción.

Sería entonces cuando se evidenciaría la pinza PP-Sumar, con mayoría en la Mesa para levantar el veto. Y se abriría de nuevo el camino para votar las proposiciones de ley en el hemiciclo. “Esto va a ocurrir si la solución no llega por parte del Gobierno”, avanzan en Sumar. En el equipo de Alberto Núñez Feijóo están encantados con que se estire la crisis y no descartan contactos con el equipo de la vicepresidenta.

Los problemas con sus socios no son exclusivos de Sánchez. Feijóo también los tiene, incluidos de puertas para adentro, aunque con la diferencia de que no gobierna. Tras las dudas, el líder popular ha decidido distanciarse de un Santiago Abascal que parece encantado con Donald Trump pese a la crisis arancelaria y su negociación con Rusia orillando a Ucrania. De momento, no habrá foto con el líder de Vox, ni tampoco con su barón valenciano. Carlos Mazón acude este lunes en Madrid en el que es su regreso tras la Dana, pero el líder gallego estará a esa hora en una televisión. “Mazón no es tonto y es consciente de los mensajes que lanza Génova pero no piensa tirar la toalla”, avisan fuentes del PP valenciano.