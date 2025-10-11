Las fuertes lluvias por la DANA Alice obligan a enviar una alerta a los móviles en Formentera e Ibiza

Un hombre camina este sábado por el paseo marítimo de Santiago de la Ribera inundado este sábado por las intensas lluvias.

Protección Civil ha enviado esta tarde a las 17:20 una alerta a los teléfonos móviles de la población de Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución" por las lluvias intensas que se prevé que puedan caer en las Pitiuses esta tarde. El fuerte temporal, bautizado como Alice, ha dejado cortes de luz y de carreteras en varios puntos de la costa mediterránea española y ha provocado la cancelación o retraso de casi una veintena de vuelos en las islas Baleares.

"Evitad desplazamientos y actividad en el exterior, no os cerquéis a torrentes, rieras ni zonas inundables, evitad zonas bajas y subterráneos", indica la alerta, que añade que, si entra agua hay que subir a las plantas superiores. Esta es la segunda vez que se activa la alerta a los móviles en las dos islas baleares. La primera fue el pasado 30 de septiembre para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias. torrenciales.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha reactivado a las 17.00 horas el aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera hasta las 20:00 horas, ante los "fenómenos observados".

Si bien el aviso naranja se había rebajado a amarillo a las 15 horas, al aminorar el riesgo en las Pitiuses, se ha reactivado dos horas después ante las "fuertes tormentas" que han impactado al este de Mallorca y de Formentera, donde son probables precipitaciones intensas, acumulando más de 40 mm en 1 hora. En Menorca y en el levante, norte y nordeste de Mallorca también estaba activado el aviso, que se mantiene.

Averías y cortes eléctricos

La DANA Alice —el primer fuerte temporal con nombre en España— ha provocado averías y cortes eléctricos que han afectado a unos 900 usuarios en todas las islas Baleares, así como 17 vuelos cancelados o retrasados. La tormenta ha descargado este sábado "con más virulencia de la esperada", sobre todo en el caso de la isla de Menorca, donde se ha extendido el aviso naranja que en principio solo afectaba a Mallorca, Ibiza y Formentera (las otras islas que componen el archipiélago balear), explicó el director general de Emergencias del gobierno balear, Pablo Gárriz.

A causa de la tormenta eléctrica, ha habido regulaciones del tráfico aéreo en los aeropuertos baleares, que han sufrido retrasos y cancelaciones: 7 llegadas y 6 salidas en Palma y 2 llegadas y 2 salidas en Ibiza. Los puertos operan con normalidad, al igual que el aeropuerto de Menorca.

En la España peninsular también ha habido impactos de la tormenta, con cortes de carreteras y la interrupción de la circulación de metro y ferrocarril en algunos puntos de la Comunidad Valenciana (centro de la costa Mediterránea), epicentro de la DANA que el año pasado, a finales de octubre, dejó más de 200 muertos por inundaciones por las lluvias torrenciales.

Además, en la provicia valenciana de Alicante, que ayer tuvo aviso rojo por las lluvias, han sido evacuados 60 vecinos de un pueblo, Pilar de la Horadada, por riesgos de inundaciones. Según la AEMET, el aviso naranja por lluvias y tormentas activo en estas zonas se mantendrá hasta el sábado por la noche y luego descenderá hasta amarillo hasta final de la tarde del domingo.