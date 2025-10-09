¿Cómo está Mazón a un año de la dana?: 7 de cada 10 valencianos piden su dimisión

El Partido Popular de Núñez Feijóo ligó el destino y futuro político del president valenciano, Carlos Mazón, a su trabajo durante las tareas de reconstrucción de la dana. La misma catástrofe cuya gestión política -que se investiga penalmente en tribunales- se ha traducido en una decena de grandes marchas que han venido reclamando su dimisión. Pasado casi un año de las riadas e inundaciones que dejaron 229 víctimas mortales e importantes daños materiales, la mayoría de valencianos cree que Mazón solo tiene una salida. La puerta de su despacho.

Siete de cada diez valencianos creen que Mazón debería dimitir. Son los resultados de la encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER, que no solo recogen que un 71% de los consultados quieren que el también líder del PP valenciano debe dejar el cargo. Esos datos también recogen que el hartazgo con Mazón impera en las dos únicas filas que permiten que siga en el poder. Su propio PP y, su único aliado político, Vox.

En este sentido, y según las publicaciones de los citados medios sobre el sondeo La gestión de la dana en la Comunidad Valenciana, a pesar de que Feijóo dio una oportunidad al president, una mayoría de sus votantes y allegados discreparían de esta. Concretamente, el 56,6% de ellos.

Mazón no se salva ni entre los suyos ni entre los de Vox que le han salvado

Cabe recordar que en el PP valenciano se vive una auténtica lucha incipiente entre las dos familias actuales, la de Mazón y la de un Francisco Camps que ha despejado su horizonte judicial y lleva tiempo postulándose sin tapujos ni miramientos, de cara a que Génova 13 acabe bendiciendo un recambio antes de que se saquen las urnas autonómicas de nuevo.

Pero ese indicador en Vox es aún mayor, con un factor clave de telón de fondo. Según algunas de las últimas encuestas en la Comunidad Valenciana, la ultraderecha de Abascal mejoraría sus resultados. Con esas, un 69% de consultados de este perfil creen que Mazón debe dimitir. Paradójicamente, Vox Valencia fue el único obstáculo que se han encontrado el resto de grupos para forzar una salida de Mazón.

¿Y la gestión en sí de la catástrofe?: suspenso con creces

En cuanto a la propia gestión de la dana, los datos están en la misma línea que la opinión sobre el destino político de Mazón. El 62,3% de los consultados la cataloga como 'muy mala', un 15,7% cree que ha sido 'mala', mientras que el 13% opina que fue 'regular'. ¿Cuántos creen que ha sido positiva? El 3,9% considera que fue buena y hay un 1% que dice que fue 'muy buena'.

