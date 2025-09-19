A Vox no le ha gustado la respuesta del jefe de la Armada española a Ortega Smith a cuenta de los cayucos

Al partido de Santiago Abascal, Vox, no le ha gustado demasiado la respuesta que el jefe de la Armada española, el almirante general Antonio Piñeiro, ofreció esta mañana a su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, a cuenta de los cayucos. "En el tema de migración voy a ser muy claro. Muy claro porque es un mandato que dice la ley del mar. La Armada, si se encuentra un cayuco en el mar, su principal misión es salvar a la gente si está en peligro", dijo Piñeiro.

El jefe de la Armada no se quiso quedar ahí ante una cuestión de Vox que, más que una pregunta, era un reclamo habitual en la extrema derecha, como el de pedir que se hunda el barco de rescate humanitario Open Arms. "Que nadie espere que un barco de la Armada, ante una situación de este tipo, vaya a proceder a apartarlos [a las personas migrantes]. La única misión que puede hacer un barco de la Armada y de cualquier Armada occidental es ayudar a la gente", ha insistido.

Bien, pues para el partido de ultraderecha no es verdad que esa sea su misión, por mucho que diga la ley del mar. Los de Abascal han contestado a Piñeiro en la red social de Elon Musk, X, asegurando que "la Armada, igual que los Ejércitos del Aire y de Tierra, están para defender a los españoles" y "para garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía". Nada, entones, de salvar a las personas que puedan estar en peligro.

Para Vox, las palabras de Piñeiro solo demuestran que "el Gobierno de Pedro Sánchez está asaltando también estas instituciones", en relación a la Armada, "como ha hecho con todas, tratando de ponerlas a su servicio de interés partidista".

Pero Vox ha tenido también unas palabras que apuntan directamente al almirante general de la Armada. "Una pena que algunos se dejen tan fácilmente", han escrito en una clara referencia al jefe militar español.