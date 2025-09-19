Ha tenido que llegar un jefe de la Armada para poner en su sitio a Ortega Smith a cuenta de los cayucos

No era el primer almirante que puso en su sitio a Vox, pero a juzgar por la insistencia de algunos de sus integrantes, no parece que la de este viernes vaya a ser la última. Un auténtico torpedo en la línea de flotación del discurso y programa que defiende el partido de ultraderecha en forma de respuesta a una pregunta del diputado Javier Ortega Smith. Esta fue una de las anécdotas vividas esta mañana en el marco del Foro de la Nueva Defensa y el Espacio -de Nueva Economía Forum-.

Se trata de las palabras del jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), el almirante general Antonio Piñeiro, que esta mañana ha intervenido en el marco de dicha cita especializada en Defensa. En la ronda de preguntas, donde el Ajema ha abordado cuestiones de interés como la viabilidad del proyecto para un futuro -y primer- portaaviones convencional de la Armada española. Pero en esa ronda de preguntas -que se formulaban por un enlace de WhatsApp-, surgió la del también portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

El moderador fue el encargado de exponérsela al almirante. "Muchas gracias almirante por su servicio leal a España", comenzaba el mensaje enviado por Ortega Smith, para entrar en materia: "¿Considera necesario incrementar la presencia permanente de la Armada en aguas del Estrecho de Gibraltar, Canarias, Ceuta y Melilla ante el permanente acoso de naves extranjeras y presiones de las mafias del tráfico de personas?". Ah, y finalizaba la pregunta con un "muchas gracias y buena mar".

El jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro; y el diputado de Vox Javier Ortega Smith; en sendas imágenes, respectivamente. NEF | Getty Images

La respuesta del almirante a Ortega Smith (Vox) a cuenta de los cayucos: "Y no hay más"

En este sentido, y ante tal pregunta, el almirante también ha ido al grano, respondiendo al momento y de forma contundente. "En el tema de migración yo voy a ser muy claro", ha dicho, endureciendo levemente el tono anterior. "Muy claro porque es un mandato que dice la ley del mar. La Armada si se encuentra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente, si está en peligro".

No se ha quedado ahí y ha subrayado, a renglón seguido, que "y no hay más". Ha vuelto a subir el tono y enfatizado el "que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal o lo que sea", ha detallado, señalando que "podremos combatir, con inteligencia suficiente, las mafias en donde se nos ordene", pero remarcando que será "con un plan" y con medidas como "identificar a los buques que transportan o se dedican a esto para proceder a su detención y ponerlos al servicio de la Justicia para que sean juzgados, como estamos haciendo en [la operación] Atalanta con la piratería".

A Ortega Smith, que pertenece al mismo Vox cuyo líder pidió hundir el barco de rescate humanitario Open Arms, todavía le faltaban un par de contestaciones -o lección magistral de humanidad- más a una cuestión que es más que una mera pregunta, es una reclamación reiterada de la ultraderecha a pesar de que contraviene el derecho internacional. "Que nadie espere que un barco de la Armada, ante una situación de este tipo, vaya a proceder a apartarlos. La única misión que puede hacer un barco de la Armada [española] y de cualquier Armada occidental es ayudar a la gente", ha dicho, golpeando, de forma acompasada, el atril en las últimas palabras.

"Que no quepa ninguna duda al respecto. El resto es una cuestión, yo creo, que está por encima de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pueden servir para muchas cosas, como instrumento para ayudar a los países de procedencia", ha zanjado, recordando que la Armada colabora con países de origen de salidas migrantes como Mauritania o a través de buques con presencia permanente en el Golfo de Guinea.