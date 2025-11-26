Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ábalos afirma que "existió" una reunión entre Sánchez y Otegi para la moción de censura; Moncloa lo desmiente
Política
El que fuera número dos del partido lanza un mensaje afirmando la reunión entre los líderes de EH Bildu y PSOE. Ambas formaciones niegan que se produjera.   

Diego Alonso Peña
Ábalos en su escaño durante una sesión parlamentaria
Ábalos en su escaño durante una sesión parlamentariaEuropa Press via Getty Images

José Luis Ábalos ha publicado este miércoles un mensaje a través de redes sociales en el que afirma que la reunión entre Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, y Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, "existió". El que fuera ministro de Transportes, secretario de Organización y número dos del partido ha hecho referencia a "fuentes presidenciales" que le habrían comentado que "es cierto" que dicho encuentro se mantuviera en 2018

Esta fecha es clave porque interpela directamente a las negociaciones que tuvieron lugar para poder llevar a cabo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa e hizo a Sánchez presidente del Gobierno por primera vez.

Pese a que ambos eran los líderes políticos de sus respectivas formaciones, ambos han negado a lo largo de los últimos días —este miércoles también— que dicho encuentro se produjera. "Creo que tengo acreditada cierta credibilidad ante nuestro pueblo, nunca he hablado con Pedro Sánchez, aquí de lo que se trata es de mentir descaradamente", apuntó Otegi en una entrevista en ETB2 hace escasos días negando el acontecimiento. 

Este miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que los líderes de ambas formaciones políticas no se reunieron en un caserío para pactar la moción según ha publicado el diario El Español. 

"Esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales frente a aquellos que, como el señor Sánchez, no lo están, no lo comparto", ha dicho Montero. "Me extraña que diga esto y me extraña que a partir de ahora vaya a tener un comportamiento de ese tipo", ha proseguido. 

Hay que recordar que este mensaje en redes llega un día antes de que se decida si tanto Ábalos como Koldo García ingresarán en prisión. Un hecho relevante para el desarrollo de la legislatura debido a que el primero sigue siendo diputado en el Congreso de los Diputados. Ante esa situación y en caso de que pusiera un pie en prisión, Ábalos perdería sus derechos como representante aunque mantendría su acta. 

Por otro lado, el Partido Popular ha cogido al vuelo el guante de José Luis Ábalos y ha cargado nuevamente contra el Ejecutivo. "Lo que Sánchez y los suyos negaron e intentaron esconder. El pacto encapuchado de Pedro Sánchez con Otegi fue político pero también económico. Una indignidad que le perseguirá siempre", ha dicho la portavoz en el Senado de los populares, Alicia García. 

