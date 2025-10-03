Ábalos se defiende en X atacando tras el informe de la UCO: un tuit y 5 claves de autodefensa

José Luis Ábalos insiste. Es inocente y de las supuestas prácticas ilegales con él de protagonista "no hay ni rastro". Así se ha postulado en un largo mensaje en X que sirve de comunicado de respuesta al informe de la UCO, que acreditaría pagos del PSOE a quien fuera su secretario general y ministro de Transportes, no siempre debidamente justificados según la Guardia Civil.

El antiguo número 3 del PSOE asegura, como ha venido haciendo desde el estallido del 'caso Koldo', en que todo se reduce a una "innecesaria" investigación sobre "mi vida privada, mi estilo de vida".

Tras denunciar lo que considera indefensión jurífica por la publicación del informe antes de serle notificado, Ábalos afea que la UCO califique como "procedencia desconocida" el origen de los 95.000€ desembolsados por él. A su juicio es "precipitado" utilizar esa expresión "sin haberlo investigado previamente". "¿Acaso la UCO no han hecho debidamente las indagaciones y diligencias oportunas de comprobación?", continúa preguntándose.

Sobre los gastos "no justificados" que aparecen en el texto de la Guardia Civil, el ex secretario general del PSOE matiza que "siempre" indicó los conceptos, citando "aguinaldos en Navidad para mis hijos", "la venta de un coche" o "un restaurante".

Concluye el antiguo ministro de Transportes con la idea de que "no hay incremento patrimonial ni hay fondos exagerados" en torno a sus cuentas. A ello se agarra con la argumentación de que "si en diez años quieren poner el acento en 95.000€, no llega ni a un problema fiscal".

Este es el mensaje completo publicado por José Luis Ábalos:

El informe de la UCO 157/2025 hecho público una vez más a través de la prensa antes de ser notificado a las partes (como obliga la ley), no solo entorpecen mi derecho de defensa, sino que evidencia la intencionalidad tendenciosa y el sesgo con los que habitualmente elaboran sus conclusiones, siempre para reforzar de forma predeterminada y subjetiva la presunción de culpabilidad en vez de la presunción de inocencia.

Es precipitado catalogar de "procedencia desconocida" la cantidad de 95.000€ sin haberlo investigado previamente. ¿Acaso la UCO no han hecho debidamente las indagaciones y diligencias oportunas de comprobación antes de sacar sus conclusiones? ¿Y por qué lo hacen así? Porque saben que al final la justicia, a la hora de elaborar sus autos de procesamiento, va a quedar en lo que ellos dicen.

Como bien ha corroborado el PSOE, todos los pagos son legales y están justificados, y suelen corresponder a liquidaciones de gastos por caja y siempre, siempre los he justificado con sus correspondientes notas y comprobantes, como siempre me ha gustado hacerlo (https://elpais.com/espana/2025-10-03/el-psoe-asegura-que-el-informe-muestra-que-no-hay-financiacion-ilegal-y-todos-los-ingresos-a-abalos-estan-declarados.html?outputType=amp). Todas las cuentas ya fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas que dió su visto bueno, y una vez más la UCO suplanta a dicho tribunal con su verdad absoluta.

Y lo mismo respecto de los gastos familiares. Siempre he indicado los conceptos: desde un simple aguinaldo en navidad para mis hijos, a un bizum o un gasto de viajes pagado a partes, la venta de un coche o un restaurante, como ejemplos.

Los que apresuradamente lanzan ya sus sentencias en base a nada, hablan unos de “financiación ilegal”, otros de “blanqueo de capitales”, otros de “sobresueldos” pero lo que se está investigando en verdad es si hay dinero procedente de esas “mordidas” millonarias que me han atribuido y por lo que se ve no hay ni rastro. No hay incremento patrimonial ni hay fondos exagerados porque si en diez años quieren poner el acento en 95.000€, no llega ni a un problema fiscal. Al final va a resultar que lo que han terminado investigado es mi vida privada, mi estilo de vida, que es lo que está quedando y es algo absolutamente innecesario.