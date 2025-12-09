La Mesa del Congreso, dispuesta a estudiar el voto telemático de Ábalos para el último pleno del año

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en una imagen de archivo en el Congreso.

La Mesa del Congreso estudiaría si autoriza al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, en prisión desde el pasado 27 de noviembre, a votar telemáticamente en el pleno de esta semana si el aún diputado así lo solicitara.

Hasta el momento esta petición no ha sido cursada, según han señalado fuentes parlamentarias, que han recordado que Ábalos todavía no ha sido suspendido de sus funciones y atribuciones -lo que le dejaría sin poder votar en el Congreso- porque el auto de prisión aún no es firme al haber sido recurrido.

El reglamento del Congreso contempla una serie de circunstancias en virtud de las cuales la Mesa de la Cámara podrá autorizar la emisión del voto por procedimiento telemático. Entre ellas figuran aquellas situaciones excepcionales de especial gravedad que impidan el desempeño de la función parlamentaria debidamente justificadas.

¿Qué tendría que ocurrir para que Ábalos pudiese votar antes de que el auto de entrada en prisión sea firme?



A tal efecto, el diputado debería cursar la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara e incluir en la misma la justificación de que concurre alguna de las causas previstas en el reglamento.

En cualquier caso, las citadas fuentes, han señalado que cualquier decisión que afecte a Ábalos se tomará en función de lo que decida el Tribunal Supremo sobre la situación carcelaria del diputado.

Por otra parte, la Mesa del Congreso ha aceptado en su reunión de este martes la petición cursada por la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo para que se le permita votar telemáticamente en el pleno al encontrarse de viaje a Suecia para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.