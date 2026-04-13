Alán Barroso ve el mensaje de Trump haciendo de dios y se acuerda al instante de LaLachus: "La estampita del Grand Prix"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se cree dios. Y es literal. El mandatario ha publicado este domingo en su cuenta oficial de una red social una imagen creada por Inteligencia Artificial en la que él aparece como dios sanando a un enfermo mientras otros rezan su figura.

La última bravuconada de Trump tuvo lugar minutos después de que arremetiera contra el también estadounidense Papa León XIV por ser, según el magnate republicano, "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", atribuyéndole al líder de la Iglesia católica una oposición a las campañas militares de su Administración en Venezuela e Irán. "No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país", ha proclamado Trump.

El dirigente ha respondido así a las críticas que el pontífice ha vertido en las últimas semanas contra la Administración estadounidense por desatar una "violencia absurda e inhumana" con la masiva campaña de bombardeos contra Irán, en colaboración con Israel, con el único logro de desestabilizar aún más la región.

La imagen de Trump como dios ha corrido como la pólvora en redes sociales. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el politólogo Alán Barroso, que también es colaboradora habitual de El HuffPost. "Trump comparte una imagen de sí mismo como si fuese Jesucristo después de atacar al Papa. ¿Creéis que Vox o Abascal van a decir algo o si lo hace su jefe naranja está bien? Acordaos cómo se pusieron con una presentadora que sacó una estampita de la vaquilla del Grand Prix…", ha escrito en X. En apenas unas horas, el tuit suma más de 1.000 retuits.

Alán hace referencia a la polémica que tuvo lugar hace algo más de un año cuando la cómica Lalachus mostró durante la retransmisión de las campanadas de fin de año una imagen que simulaba una estampita religiosa con la imagen de la mascota del programa de televisión Grand Prix, que es una vaquilla. HazteOír presentó una denuncia por un presunto delito contra los sentimientos religiosos, aunque tres meses después fue archivada.

azteOír o Abogados Católicos consideraron, sin embargo, que esta broma resultaba una ofensa para los creyentes y que vulneraba el artículo 525 del Código Penal. Dicho artículo sanciona las expresiones de “escarnio” de los dogmas, creencias o ritos de una confesión religiosa que se realizan para ofender los sentimientos de sus miembros.

Para estas asociaciones ultracatólicas, la utilización de la imagen religiosa denotaba "un claro menosprecio y burla hacia los ritos y símbolos del catolicismo y supone una vejación, una injuria y un ultraje hacia los sentimientos religiosos y las creencias católicas".

Desde que en 1995 se introdujo este artículo en el Código Penal, solo ha habido una condena en firme y otra en primera y segunda instancia, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). El único condenado fue un joven que, a raíz de la denuncia de una cofradía, tuvo que pagar 480 euros de multa por publicar en Instagram un fotomontaje de un cristo con su propia cara. Aceptando la pena, el condenado se libró de una posible multa 4,5 veces superior, que era la que pedía la Fiscalía en aquel caso.