Trump dice que se usó un nuevo tipo de arma en la operación para capturar a Maduro y cuenta nuevos detalles

Donald Trump bailando en un discurso a los soldados a bordo del portaviones USS George Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en una entrevista publicada este sábado que durante la operación que culminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, el Pentágono usó un arma de nueva generación que, según él, neutralizó la capacidad militar de Venezuela.

En declaraciones al The New York Post, utilizó el término descombulador (“discombulator”, en inglés) para referirse a este sistema clasificado. “El descombulador; no tengo permitido hablar sobre esto”, aseguró el mandatario, aunque destacó que ese dispositivo “hizo que el equipamiento (venezolano) dejara de funcionar”.

Según Trump, durante la incursión del 3 de enero en Caracas las fuerzas adversarias estaban preparadas y equipadas con armamento extranjero. “Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no consiguieron lanzar ni uno solo. Llegamos nosotros, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban completamente preparados para nuestra llegada”, relató.

Trump ya había insinuado el efecto de esta tecnología el día de la operación, cuando afirmó en la rueda de prensa posterior que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, sin aportar detalles técnicos al respecto.

Durante la entrevista también mencionó la posibilidad de ejecutar “ataques terrestres” contra los cárteles latinoamericanos si fuera necesario. Al ser preguntado si esto podría ocurrir en territorio mexicano, venezolano o colombiano, respondió que “podría ser en cualquier lugar”, dejando abierta la opción de operaciones fuera de aguas internacionales.

Además, el presidente comentó sobre las recientes negociaciones de crudo venezolano. Trump dijo que Estados Unidos ha tomado control del petróleo incautado y que planea vender hasta 50 millones de barriles, con la intención de que tanto Caracas como Washington obtengan beneficios. “Venezuela tendrá parte y nosotros tendremos parte. Después entrarán las grandes empresas petroleras y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, explicó.

Por último, Trump aseguró que su relación con la nueva lideresa interina venezolana, Delcy Rodríguez, es positiva y que “tenemos una estupenda relación con la nueva presidenta. Ha sido fantástica”.