Angüés, el pueblo que ha frenado la despoblación de la mano de nueve mujeres

Hace cuatro años un grupo de nueve mujeres de la localidad oscense de Angüés decidieron formar su propio partido, Mujeres por el Municipio de Angüés (MPMA), para presentarse a las elecciones municipales. Lo hicieron para cambiar la tendencia de la apatía que se vivía en el municipio y que se reflejaba en la abstención que, elección tras elección, solo aumentaba.

Ellas, lideradas por Herminia Ballestín, lo consiguieron. Y además se llevaron el premio gordo. No solo redujeron la abstención al 25%, algo que no se veía desde 2007, sino que también lograron ganar las elecciones por mayoría absoluta al lograr 125 votos, el 54,82% del total, por los 103 del PSOE.

Por delante tenían una legislatura que, en ese momento, no se podían ni siquiera imaginar que iba a ser la más particular de la historia de la democracia con una pandemia mundial de por medio.

A pesar del coronavirus y de tener que batallar con las administraciones para obtener cualquier tipo de financiación, Ballestín está contenta con la experiencia y con el trabajo que han realizado tanto ella como el resto de sus compañeras de partido.

“Han sido cuatro años muy bonitos de una tarea muy interesante y reconfortante. Estamos muy contentas del resultado a pesar de que hemos tenido que poner mucha dedicación por todo lo que cuesta mucho mover los proyectos, encontrar financiación, etc”, asegura la todavía alcaldesa, que confía en una reelección para poder terminar lo que no les ha dado tiempo a hacer.

Para volver a salir este año no solo tendrán que derrotar en las urnas al PSOE, sino que también al PP. Sin embargo, esta alcaldesa de 67 años celebra que haya un mayor abanico de posibilidades porque “la participación es buena para todos”.

Herminia con Mateo, el exconcursante de MasterChef. Herminia Ballestín

“Estamos en manos de los vecinos, pero yo confío en el trabajo hecho, aunque es un enigma y hasta que la gente no vote no se sabrá”, indica, insistiendo en que confía ciegamente en repetir éxito. Lo justifica de una forma muy simple: “En 2019 éramos una apuesta sin experiencia y la gente confió en nosotras. Ahora que ya se ha visto la gestión de cuatro años veo más fácil que nos puedan apoyar”.

Ballestín, en caso de tener que pactar con otras formaciones, reconoce que no tiene prioridades, ya que ellas solo van a buscar lo mejor para Angüés: “La política no es nuestro fuerte. No somos un partido con una ideología detrás y solo buscamos lo mejor para el pueblo”.

Autoras del logro más difícil

Uno de las mayores conquistas de la legislatura de Mujeres por el Municipio de Angüés es el de haber conseguido controlar la caída poblacional. Cosa no menor. En el siglo XXI este municipio oscense ha pasado de tener 435 personas a las 368 del 2022, último dato publicado en el Instituto Nacional de Estadística.

Pero la tendencia es lo que ha cambiado. Eso es lo que repite una y otra vez. La legislatura del 2011 comenzó con 439 personas censadas y se terminó con 391. La siguiente de nuevo la población se redujo con fuerza al pasar de esas 391 a las 354 del 2019. Sin embargo, ahora esto ha cambiado y ha crecido hasta los 368.

“Creo que este es el mayor de nuestros logros. Vamos a terminar la cuarta vivienda para nuevos pobladores, hemos hecho un proyecto para viviendas para jóvenes, se ha mejorado la escuela arreglando un tejado que estaba mal y abriendo el aula de dos años. Así se ha podido aumentar el número de familias con niños en el municipio e incluso se reabierto la biblioteca municipal”, enumera.

Ballestín tiene clara la receta que hay: creer en los pueblos. “Hay que creer en ellos. Por supuesto que no es una obligación, pero sí hay que enseñar las ventajas de calidad de vida, espaciales, económicas y naturales que tienen. Queremos mejorar el pueblo, demostrar que acogemos a la gente y enseñarles a las personas que viven en la ciudad y que están descontentas que hay otros modelos de vida”.

La importancia de demostrar que hay vida en los pueblos

Para seguir mejorando el municipio y en caso de volver a salir elegidas pretenden reabrir la tienda del pueblo que se cerró recientemente por jubilación y que nadie se ha hecho cargo. También quieren seguir revitalizando caminos, creando cursos para oficios tradicionales o siguiendo con la restauración de la iglesia.

Además, la alcaldesa también quiere honrar homenaje a Rafael Salillas, natural de Angüés y considerado como uno de los padres de la criminología moderna en España. En colaboración con otros municipios cercanos, ha presentado a la Diputación General de Aragón un proyecto para poner en valor el territorio y se han hecho eventos que han llenado Angüés de vida.

Por ejemplo, el último celebrado entre el 1 y el 8 de mayo de este año. Durante esos días se realizó un evento que reunió a funambulistas y equilibristas de diferentes puntos de España y Europa y que llenó las calles del municipio. "Esos días había un ambiente muy bueno. Vino gente de toda la provincia y algunos de fuera y fue muy divertido", cuenta.

Uno de las actuaciones de los equilibristas. Herminia Ballestín

Ballestín también quiere destacar que en su caso tienen la fortuna de estar situados cerca de Huesca y de Barbastro, con la autovía pasando a pocos kilómetros. "Se pueden hacer muchas cosas para seguir promoviendo actividades”, insiste.

De momento, han conseguido que casas que estaban cerradas se reabran y que llegue gente a vivir tanto de la provincia de Huesca como del resto de España e incluso a nivel internacional. "Tenemos una familia de sirios que han huido de la guerra o varias que han llegado de Bulgaria y de Marruecos", ejemplifica, contando que todos están muy bien adaptados y contentos de poder trabajar ahí.

Con esta mentalidad de creer en lo que se hace, ni ella ni sus compañeras quieren oír hablar de despoblación rural y sí de oportunidad rural. “Los pueblos están más vivos que nunca y solo hay que demostrarlo. Esta es nuestra forma de pensar y en esto basamos nuestro trabajo”, zanja.