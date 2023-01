La aplaudida respuesta de una politóloga a García-Gallardo que en Twitter va camino de récord

Las palabras del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, tras la polémica sobre las nuevas medidas contra el aborto en la región en la que gobierna junto con el Partido Popular.

Hace una semana, Gallardo anunció en rueda de prensa un nuevo protocolo que la Junta iba a poner a disposición de las embarazadas, tanto con voluntad de interrumpir la gestación como de seguir con ella. Entre las medidas anunciadas está la posibilidad de escuchar el latido del feto, obtener una ecografía 4D del mismo o asistencia psicológica si la precisan.

Este anuncio ha provocado un cisma dentro del Gobierno de PP y Vox en la región y ha vuelto a poner el debate sobre el aborto en la mesa.

En rueda de prensa, Gallardo dijo tras varios días de polémica: "Lo que yo me pregunto es por qué les asusta tanto a ustedes que las mujeres tengan la posibilidad de escuchar el latido del feto. Es que es increíble".

Y apostilló: "Esto es solo ofrecer más información, reforzar el derecho de información de las mujeres embarazadas. Fíjense la que se ha montado porque nosotros ofrezcamos la posibilidad de que las madres embarazas escuchen el latido de la vida prenatal que tienen en su vientre. es que es tremendo".

Unas palabras a las que han reaccionado miles de personas en Twitter. Una de las respuestas más compartidas es la de Berta Barbet, politóloga por la Universidad Pompeu Fabra, máster en comportamiento político por la Universidad de Essex y doctora en ciencias políticas por la Universidad de Leicester.

"Lo que asusta, Juan, es que en pleno año 2023, nuestros 'no quiero' sigan respondiéndose con 'voy a insistir, porque no sabes lo que dices'. Lo que asusta es que no hayáis interiorizado aún que, cuando tomamos una decisión, la única respuesta válida es: de acuerdo", ha afirmado Barbet.

Un mensaje que lleva más de 13.000 'me gusta', más de 4.500 compartidos y que ha llegado a más de 600.000 personas.