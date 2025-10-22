Ayuso le hace una petición a Trump desde EEUU y muchos flipan: "Quiero ver la cara de Trump si le enseñan este vídeo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está de viaje en Austin (Texas, Estados Unidos) aprovechando que allí se ha celebrado este domingo el Gran Premio de Fórmula 1.

Según ha contado la dirigente madrileña, ha asistido a la ciudad a modo de preparación para la carrera que tendrá lugar por primera vez en Madrid el año que viene. En esta visita, Ayuso se dejó ver por el paddock, se hizo fotos con los cascos de los pilotos y sus monoplazas y se fotografío con Carlos Sainz Jr.

Este es el cuarto viaje que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos en cuatro años. Nueva York, Washington, Miami y ahora Austin. Para poner en contexto los viajes de Ayuso, este coincide justo con su cumpleaños, Sánchez sólo ha tenido un viaje oficial a Estados Unidos en ese mismo espacio de tiempo (octubre de 2021 a octubre de 2025) descontando aquellos que se han efectuado por reuniones en Naciones Unidas y por la OTAN.

¿El mejor aceite? El de Madrid

Ayuso ha comparecido en un acto con la bandera de España y de Estados Unidos y ahí le ha hecho una petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a los aranceles.

"Quiero aprovechar, si se puede, para pedirle a la Administración Trump, en relación con la Unión Europea, que elimine aranceles para este tipo de productos, especialmente dentro de los gastronómicos de Madrid, como puede ser el vino, mucho más el aceite, que elimine estos aranceles porque es salud y eso es una inversión. Y ahí lo dejo", ha expresado la presienta de la Comunidad de Madrid.

En los comentarios ha extrañado la petición sobre todo porque muchos no saben qué aceite hay en Madrid. "Se planta en EEUU, se dirige a Trump en Español y le pide que no ponga aranceles al vino y aceite de Madrid. Es pura fantasía", "Además de mostrar que no ha entendido nada de como funcionan los aranceles" y "Ya lo dijo Miguel Hernández: 'Madrileños de Chamberí, aceituneros altivos…'", dicen algunos de los mensajes en X sobre el tema.