El juez Bosch se pronuncia como nadie para dejar claro por qué no tiene que dimitir el fiscal general del Estado

El popular juez Joaquim Bosch se ha pronunciado alto y claro para defender su opinión sobre por qué no debe dimitir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En concreto, el juez ha defendido la inocencia del fiescal general del Estado, acusado por presuntos delitos de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Disculpa, pero yo sobre la dimisión del fiscal general del Estado tengo que remarcar una cuestión, que es que aconsejo que se lea el auto", ha comenzado recomendando Bosh.

"Yo me lo he leído más de diez veces, porque jurídicamente es muy interesante además", ha apuntado el magistrado, dejando claro que habla del tema estando muy bien informado y con conocimiento de causa.

"Explica que difundir una nota de prensa cuando ya todos los medios han difundido los correos, eso no es descubrir un secreto, porque el secreto es algo oculto y que nadie conoce", ha aclarado el juez.

"Pero dice que antes de la nota hubo una filtración de esos correos a los medios y que eso tiene que investigarse. Si hubiera datos de que el fiscal general, si hubiera indicios, los ha filtrado, obviamente yo sería el primero que pediría su dimisión", ha asegurado Bosh.

"Pero sin que haya ningún indicio, ¿por qué tiene que dimitir el fiscal general? ¿Para sucumbir a operaciones políticas de acoso y derribo? Pues yo confío en la credibilidad de las instituciones mientras no se demuestre lo contrario. Y aquí no hay indicios, de momento, contra el fiscal", ha concluido el magistrado.