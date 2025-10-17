Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El juez Bosch se pronuncia como nadie para dejar claro por qué no tiene que dimitir el fiscal general del Estado
Virales

Virales

El juez Bosch se pronuncia como nadie para dejar claro por qué no tiene que dimitir el fiscal general del Estado

"Yo me lo he leído más de diez veces".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
El juez Joaquín Bosch.TVE

El popular juez Joaquim Bosch se ha pronunciado alto y claro para defender su opinión sobre por qué no debe dimitir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En concreto, el juez ha defendido la inocencia del fiescal general del Estado, acusado por presuntos delitos de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Disculpa, pero yo sobre la dimisión del fiscal general del Estado tengo que remarcar una cuestión, que es que aconsejo que se lea el auto", ha comenzado recomendando Bosh.

"Yo me lo he leído más de diez veces, porque jurídicamente es muy interesante además", ha apuntado el magistrado, dejando claro que habla del tema estando muy bien informado y con conocimiento de causa.

"Explica que difundir una nota de prensa cuando ya todos los medios han difundido los correos, eso no es descubrir un secreto, porque el secreto es algo oculto y que nadie conoce", ha aclarado el juez.

"Pero dice que antes de la nota hubo una filtración de esos correos a los medios y que eso tiene que investigarse. Si hubiera datos de que el fiscal general, si hubiera indicios, los ha filtrado, obviamente yo sería el primero que pediría su dimisión", ha asegurado Bosh.

"Pero sin que haya ningún indicio, ¿por qué tiene que dimitir el fiscal general? ¿Para sucumbir a operaciones políticas de acoso y derribo? Pues yo confío en la credibilidad de las instituciones mientras no se demuestre lo contrario. Y aquí no hay indicios, de momento, contra el fiscal", ha concluido el magistrado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 