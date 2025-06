Ayuso sorprende hasta al PP tras ver a un histórico socialista diciendo lo que debe hacer Feijóo

Ayuso ha vuelto a sorprender incluso a sus seguidores y a afines al Partido Popular con tan solo una escueta afirmación de cuatro palabras. Una vez más lo ha hecho pronunciándose sobre las declaraciones de un histórico alto cargo político, pero no dentro del espectro conservador de la derecha o la ultraderecha -vamos, ni de la centroderecha-. Se trata de un viejo cuadro del PSOE, quien llegó a ostentar la máxima responsabilidad entre los socialistas de Euskadi.

La presidenta madrileña y líder de los populares madrileños se ha hecho eco, este lunes, de la entrevista que publica La Razón a Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del PSOE vasco, y uno de los socialistas que abandonaron a su formación de toda la vida para tratar de lanzar el proyecto Izquierda Española -no lograron sacar un solo escaño en las pasadas generales-.

Redondo ha sido preguntado por varias cuestiones de actualidad, como la situación en su antigua formación al trascender el escándalo de presuntas corrupciones del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Muy crítico con la actuación de Sánchez, al que reclama la convocatoria de elecciones, Nicolás Redondo también pide acabar con lo que denomina política frentista y un apuesta por la "moderación, sentido común, sí".

Ayuso no se corta un pelo

Con todo, Ayuso ha preferido posar su vista en otra de las cuestiones que aborda Nicolás Redondo en dicha entrevista. Una que afecta directamente al Partido Popular y -lógicamente- a su propio líder, Alberto Núñez Feijóo. Una en la que, como se le ha venido reclamando al político gallego desde distintos sectores del PP, pero sobre todo desde Vox, todo se trata de si el expresidente de la Xunta se atreverá a dar el gran paso.

"¿Debería el PP presentar una moción de censura, a riesgo de perderla?", inquieren a Redondo en la entrevista, para responder este que "no lo sé", pero que él es "tendente a respetar el espíritu de la Constitución". Así, el ex alto cargo del PSOE reconoce que "el voto de censura es un voto positivo y con una posibilidad cierta de ganar la presidencia del Gobierno", por lo que "mientras esa posibilidad no la tengas, yo no soy partidario de utilizarla". Y se moja sobre la derecha: "Yo no sé qué lo que tiene que hacer el PP. Lo que sí sé es lo que necesita España".

¿Qué necesita España a ojos de Nicolás Redondo y cuáles son las otras frases tan profundas que han conmovido a Ayuso? "Acuerdo", receta Redondo, quien señala que "y esto es imposible con la política frentista", por lo que "necesitamos una política reformista" y "también un saneamiento de algunas de las instituciones del país", "dejar tranquila a la Justicia" o "'desokupar' las empresas públicas". Tampoco se ha cortado a la hora de criticar que "la política española está dominada por un partido como Bildu o Rufián [probablemente se refiera a Esquerra Republicana de Catalunya cuando habla de Gabriel Rufián]". Él cree que "necesitamos lo contrario", matizando que "pero lo contrario no es Santiago Abascal".

En esta línea, y con esa carta de presentación, Ayuso no ha dudado en compartir una imagen de la versión impresa de la entrevista, con esa última cuestión en concreto, bajo un encabezamiento compuesto de una sola frase de tan solo cuatro palabras. "Admiro a Nicolás Redondo", ha resuelto en una afirmación que ha levantado bastantes ampollas entre los seguidores de la mandataria madrileña en dicha red social, sobre todo de quienes la sitúan allanando el terreno para una suerte de 'gran coalición alemana a la española', un pacto PP-PSOE.