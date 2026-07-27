Un guarda forestal en Namibia: "La mejor forma de estar fresco es ir completamente cubierto: manga larga, pantalón y algo para taparse la cara"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que España experimentará la cuarta ola de calor del año desde el próximo miércoles 29 de julio hasta, al menos, el domingo 2 de agosto.

"Se espera un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas", han alertado desde el organismo respecto a ese próximo episodio de temperaturas extremas.

Ante esa situación, es muy importante hidratarse de manera continua y evitar hacer ejercicio físico en las horas centrales del día. No obstante, más allá de esos consejos clásicos, también hay otras recomendaciones menos conocidas para hacer frente al calor.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, John Napolo, guarda forestal en la Unidad de Monitoreo de Vida Silvestre de la reserva de Etosha Heights en Namibia (país en el que el clima desértico y semiárido da lugar a temperaturas superiores a los 40 °C), asegura que ir completamente cubierto por ropa es una buena forma de estar fresco en verano.

"La mejor manera de mantenerse fresco es estar completamente cubierto: mangas largas, pantalones y algo para cubrirse la cara. La clave es usar capas ligeras y sueltas que permitan la circulación del aire al moverse", subraya Napolo.

Por su parte, Sherene M. El-Sioufi, médica especialista en neumología y medicina del sueño que vive y trabaja en Yeda (Arabia Saudí), destaca que, cuando el calor es extremo, "una de las ideas erróneas más comunes es que llevar menos ropa es mejor".

En ese sentido, la médica resalta que "muchas prácticas tradicionales, como usar prendas sueltas y fluidas, evolucionaron por una razón. Proporcionan una excelente protección contra la luz solar directa a la vez que permiten la circulación del aire".