Begoña Gómez irá hoy ante el juez para ser informada de que si va a juicio por malversación la juzgará un jurado popular

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparecerá este sábado a las 18:00 horas ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación que se sigue por presunta malversación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. En esta audiencia, Gómez será informada de que, en caso de ser procesada, su juicio será llevado a cabo por un jurado popular y no por un tribunal de jueces profesionales.

Será la quinta vez que Begoña Gómez se presente ante el juez en calidad de investigada. En sus anteriores comparecencias, la esposa de Pedro Sánchez se acogió al derecho de guardar silencio en dos ocasiones y, en otras dos, respondió únicamente a las preguntas de su defensa, el exministro socialista Antonio Camacho. Por razones de seguridad, Gómez ingresó en todas estas ocasiones a los juzgados en coche oficial, evitando el acceso público por la entrada principal, tras la autorización de la juez decana de Madrid. El protocolo de seguridad se mantendrá este sábado.

Además de Gómez, también estarán citados para comparecer la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El juez Peinado investiga si hubo un desvío de fondos públicos en la designación de Álvarez y si ella desempeñó funciones privadas para Gómez, la esposa del presidente.

Qué pasa ahora

Este sábado se celebrará una "comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado", en la que se informará a los imputados sobre la decisión del juez de someter su posible juicio a un jurado popular. El artículo establece que, tras este paso, el juez deberá convocar a las partes implicadas, incluyendo a la Fiscalía y a las acusaciones, para que formalicen la imputación. Posteriormente, las defensas podrán presentar sus alegaciones, solicitar el archivo del caso o pedir la realización de más diligencias de investigación.

La citación se produce seis meses después de que Peinado abriera una pieza separada para investigar el nombramiento de Cristina Álvarez. En mayo, el juez decidió investigar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por malversación, pero no le imputó inicialmente el delito a Gómez ni a Álvarez. Sin embargo, el 18 de agosto, tras nuevas pruebas, el magistrado amplió la investigación y fijó la imputación para ambos.

Aparte de la malversación, Gómez también está siendo investigada por otros delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.