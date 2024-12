Bernabé dice que Mazón "sabrá con cuál quedarse" de sus "variopintas" versiones: "Se tiene que dedicar a trabajar"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y nueva secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha señalado que, en relación a lo sucedido la tarde de la dana del pasado 29 de octubre, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "sabrá con cuál quedarse" de sus "variopintas" versiones. "A lo que se tiene que dedicar la Generalitat es a trabajar", ha manifestado

"Hay una cuestión que todavía no ha explicado y es por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía cuando tenía que responder y por qué no tomaron las decisiones cuando se tenían que tomar", ha subrayado la delegada del Gobierno, al tiempo que ha preguntado "por qué no actuaron en el momento en que se activó el plan especial de emergencias el 24 de noviembre, por qué no se tomaron las medidas oportunas". A su juicio, "esto es lo que tiene que explicar". "La ciudadanía tiene que tener paciencia al escuchar estas cuestiones", ha aseverado.

Bernabé ha indicado que la tarde que se produjeron las inundaciones que arrasaron la provincia de Valencia ella se dirigía a la localidad valenciana de Utiel, pero volvió al convocarse la reunión del Cecopi: "Me conecté al Cecopi y no me desconecté hasta que no me dijeron que quitara la cámara y el audio porque iban a pensar, y tardaron una hora".

Bernabé ha afirmado que van a seguir trabajando "aportando todas las capacidades". En este sentido, ha concretado que el Gobierno ha destinado "10.000 millones de euros en ayudas directas que no se devuelven, que no tienen intereses, que están en contra de las 'fake news' que se han dedicado a esparcir en las últimas semanas, lo que ha provocado dolor, inseguridades y que muchas personas que tienen derecho a ellas no las pidan". "Es indecente", ha lamentado. Asimismo, ha invitado al Consell a que "se centre en trabajar y que dé las respuestas que tiene que dar en los espacios donde tiene que darlas". "Ya han respondido que no van a entregar esa factura en el seno de Les Corts", ha denunciado.

Ayudas para la "renaturalización"

Preguntada por las ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con 40 millones para renaturalización urbana que priorizarán a municipios afectados por la dana, Bernabé ha incidido en que el Gobierno "ha movilizado 16.500 millones en distintos reales decretos para la reconstrucción de la provincia de Valencia y de las zonas afectadas por la dana, 40 millones de euros en una parte que tiene que ver con la renaturalización".

En este sentido, ha defendido que estas ayudas para la renaturalización "van en la línea de todos los proyectos que se ponen en marcha en la Unión Europea en esta materia". "Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar llevamos ya movilizados 250 millones de euros para la recuperación de los cauces de los barrancos y el trabajo que se va a elaborar en los próximos meses para hacer una planificación general", ha indicado.