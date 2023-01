Sémper desvincula al PP de la polémica con Vox y una eurodiputada le hace esta necesaria pregunta

Europa Press via Getty Images

La polémica relacionada con las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), sigue todavía candente. Este lunes, el nuevo portavoz del PP para la campaña de las elecciones autonómicas y municipales, Borja Sémper, ha opinado acerca del tema y ha recibido la respuesta de la eurodiputada por Ciudadanos Eva Poptcheva preguntando lo que muchos piensan.

Según el popular, se trata de "una guerra interesada entre Vox y el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos". En su opinión, "se usa a las mujeres en una guerra de bandos".

"Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Dicho de otra manera, es un chollo para el Gobierno de coalición. Vox, con este tipo de iniciativas absolutamente insensibles, consigue ruido mediático y Sánchez y Podemos consiguen desviar la atención de los temas que sí se han aprobado y que sí están afectando de una manera directa a las mujeres", ha continuado.

En respuesta, Poptcheva ha compartido el momento de la intervención en Twitter y lo ha acompañado de una irónica afirmación en la que ha mencionado tanto a Sémper como a la cuenta oficial del Partido Popular.

Lo primero que ha hecho la eurodiputada ha sido asentir: "De acuerdo". Pero, a continuación, ha querido rebatir sus palabras con una sencilla frase.

"Por eso no se entiende la preferencia del @ppopular a gobernar con Vox", ha opinado la de Ciudadanos. No obstante, hasta el momento no ha recibido en Twitter contestación alguna por parte de los del PP.