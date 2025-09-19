Bustinduy anuncia que protegerán a los menores de la publicidad de alimentos ultraprocesados

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado este viernes que el Gobierno central va a "proteger a los niños y las niñas de la publicidad de los alimentos insanos".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al comedor escolar del CEIP Ana Soto en Albacete, donde ha conocido de primera mano "un ejemplo más de buenas prácticas en los comedores escolares".

Ha recordado el impulso a la aprobación, el pasado mes de abril, del real decreto de comedores escolares, que garantiza que los alumnos que comen en sus centros accedan a cinco comidas saludables a la semana.

Este real decreto, que comenzará a implementarse a lo largo del presente curso escolar y se desarrollará por completo en los siguientes, supone la medida "más importante" puesta en marcha por Consumo en esta legislatura para combatir, entre otros problemas, las altas tasas de obesidad infantil que hay en España y que tienen más prevalencia en las familias con rentas más bajas, ha apuntado.

"Efecto nocivo" en la salud alimentaria



Y ha anunciado que, una vez conseguido el hito de la aprobación del real decreto, el siguiente paso debe ser "proteger a los niños y las niñas de la publicidad de los alimentos insanos", al tiempo que ha subrayado que este tipo de anuncios tiene "un efecto nocivo" en la salud alimentaria de los escolares y una mayor incidencia entre las familias con menos recursos.

"Los niños y niñas en nuestro país son bombardeados con más de 4.000 anuncios de publicidad de comida insana al año. Esto supone que se exponen a once anuncios de este tipo al día", ha declarado el ministro, quien ha aludido a diversos estudios científicos publicados sobre esta materia en los últimos años, como el informe del especialista en medicina preventiva y salud pública, Miguel Ángel Royo.

Así, España da un paso más para sumarse a las recomendaciones de organismos científicos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que subrayan la importancia de restringir la publicidad de alimentos según su calidad nutricional como una de las claves para atajar la obesidad infantil.

Por ello, Bustinduy ha defendido la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de alimentos ultraprocesados, con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, muy calóricos y poco nutritivos como ya hacen otros países del entorno como Reino Unido, Portugal o Noruega.