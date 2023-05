Cae la participación de voto por correo en Melilla: sólo ha votado el 11% a falta de dos días

Las sombras de sospecha de fraude electoral continúan sobrevolando Melilla. Después de que la Junta Electoral de Zona (JEZ) acordara exigir a los votantes por correo que se identifiquen a la hora de enviar su voto a la mesa electoral. Una decisión que provocó que prácticamente desapareciesen las largas colas vistas en jornadas previas, ante un volumen de solicitudes de esta vía de votación que alcanzó la friolera de 11.707.

Esas más de once mil solicitudes conforma una cifra elevada en proporción con la población de esta ciudad autónoma, teniendo en cuenta que se sitúa en cerca del 20% del censo melillense. En este sentido, este martes ha trascendido un dato más que significativo sobre el montante de votos por correo que quedan por emitir a sólo dos días de que termine el plazo para remitir los sufragios vía postal.

Según ha publicado El País, de esos 11.707 votos por correo solicitado tan sólo se han depositado 1.302 de ellos, lo que equivale al 11% del total. Es decir, faltan casi nueve de cada diez votos que se han pedido en este formato. Y para hacerse una idea del ritmo al que se han producido los últimos envíos de votos, desde que el pasado miércoles las se produjese la decisión de la JEZ, 761 personas habían votado ya con esta modalidad -161 de ellos desde la Península-.

Desde el viernes han sido 541 aquellos que han votado por correo con el requisito de enseñar el documento de identidad. Eso quiere decir que hay un 18% del censo de Melilla -el total de votos por correos solicitados pero no emitidos hasta el momento- que todavía no ha votado y puede quedarse sin hacerlo. La incógnita de qué ocurrirá con estos votos es alta, puesto que si termina el plazo, no está permitido votar presencialmente el 28-M.

"Hay una total incongruencia entre los votos pedidos y los ejecutados. Todo parece indicar que hay una relación con las medidas policiales y judiciales”, explican fuentes del Ministerio de Interior al citado diario.