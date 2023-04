Carlos Mazón, el hombre que puede dar la gran alegría del 28-M a Feijóo

"Toca la guitarra, el piano y sus dotes como cantante están a disposición de todos ustedes en YouTube". Con estas palabras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentaba hace unos meses en Madrid al candidato de su partido a presidir la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Feijóo levantó entonces la mirada del papel para otear a su auditorio, que se sonreía, entre sorprendido y divertido, tras la anécdota que el líder de los 'populares' acababa de desvelar. Porque sí, su candidato, la gran esperanza del PP para recuperar la Comunidad Valenciana después de dos legislaturas de gobierno socialista, tiene dotes artísticas que nunca ha querido ocultar.

En 2011, su grupo musical, Marengo, fue preseleccionado para representar a España ni más ni menos que en Eurovisión. Finalmente no se clasificaron para la ronda final, donde se habrían encontrado con Auryn o con Sonia y Selena, conocidas por haber interpretado años antes su mítico Yo quiero bailar [pedimos disculpas al lector por meterle en la cabeza tremendo temazo, que se le va a estar repitiendo todo el día].

La importancia de la Comunidad Valenciana para el PP

"Na, na, na, na, na. Es igual si tú no estás, me quedo con mi soledad en un rincón. Oh, oh, me quedo con mi soledad si no estás tú".

Aunque así reza la canción más conocida del grupo de Mazón, más le vale al presidente del PP valenciano no quedarse "con su soledad en un rincón" tras los comicios autonómicos, porque Feijóo tiene muchas esperanzas puestas en él para el 28 de mayo.

"Si el motor de Valencia funciona y Carlos Mazón es el presidente de la Generalitat, seguro que habrá cambio político en España", dijo en una ocasión el líder del PP, quien repitió mensaje en la Intermunicipal que el partido celebró en Valencia en febrero: "No os oculto que venimos aquí a por las mayorías. La que hay que pelear es la mayoría absolutamente indiscutible. Un gobernante puede ser más útil cuando tiene una mayoría contundente que le permita tomar decisiones. Quiero las mayorías suficientes para gobernar, porque facilitan un mejor Gobierno. Y el pueblo tiene a quién pedirle responsabilidades".

La importancia que el gallego da a esta región se demuestra en la cantidad de visitas que lleva hechas a la comunidad en los últimos meses. Desde aquel desayuno informativo en Madrid, a finales de noviembre, Feijóo se ha desplazado a la Comunidad Valenciana al menos cuatro veces: el 16 de diciembre, en la citada Intermunicipal de febrero, otra visita a Las Fallas a mediados de marzo y una última en Elche, el 31 de ese mismo mes. Por no contar las veces que ha ido su número dos, la secretaria general, Cuca Gamarra, para arropar a Mazón en diversos actos.

Y es que la Comunidad Valenciana es fundamental para las generales. Aporta 32 diputados y seis senadores. Es la cuarta región que más parlamentarios aporta al Congreso y la cuarta que más diputados dio a la bancada del PP en las últimas generales. Pueden ser muchos más si se consolida el poder en esta región, ya que es mucho más fácil mejorar la imagen del partido desde las instituciones regionales que desde la oposición. Era, además, un feudo histórico del PP hasta 2015, cuando el PSOE de Ximo Puig se la arrebató. Y ya van dos legislaturas sin gobernar allí.

Mazón, un "corredor de fondo", músico y con dotes negociadoras

"Le gusta el fútbol. Corre por la mañana por la playa de San Juan y por el cauce del río en Valencia. Es un corredor de fondo en lo físico y les aseguro también en la política", agregó Feijóo en aquel desayuno informativo en Madrid.

Efectivamente, Mazón siempre procura llevar con él un par de zapatillas deportivas para salir a correr, ya sea por la playa o por donde se encuentre de viaje, como él mismo contó hace unos años en una entrevista.

Nacido en Alicante en 1974, Mazón se cría en el barrio alicantino de Vistahermosa, disfrutando de niño de las fiestas, la piscina y los torneos de tenis y de fútbol. Una etapa que él recuerda como "maravillosa". En su urbanización, dentro del conocido como Complejo Villahermosa, se presentó hasta un festival de la canción, donde cantaba con su hermana.

El gusanillo de la música llevó a Mazón a estudiar solfeo y piano, y a formar varios grupos, entre ellos el ya mencionado Marengo, con el que también versionó a José Luis Perales, como se puede ver en este vídeo del año 2012.

Con sus padres hizo muchos viajes por el interior de la Península, pero también viajó a Lourdes muchos veranos, ya que su padre era el médico de la Delegación de Alicante de la Hospitalidad de Lourdes. "La experiencia era muy impactante, las personas que llevábamos nos demostraban una fe espectacular, y recuerdo con mucha emoción la procesión de las antorchas", rememoraba el propio Mazón.

Como muchos adolescentes, se marchó varios veranos a estudiar inglés al extranjero. Primero a Brighton (Inglaterra) y después a Wisconsin (EEUU). "Ahí podemos decir que me hice mayor, de hecho, ahí fumé por primera vez, pero ya no soy fumador", explicaba el dirigente popular en una entrevista.

Ya más mayor, en el año 1999, arranca su carrera política, cuando al ponerse al frente del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) se convirtió en el director más joven de la Generalitat que entonces gobernaba Eduardo Zaplana. Durante esta etapa, cuenta, pudo viajar mucho al extranjero y se enamoró de una capital europea especialmente: Estocolmo (Suecia).

En 2003 pasa a ser director general de Comercio y Consumo de la Generalitat y tras las elecciones de 2007 fue designado vicepresidente y diputado de Obras de la Diputación Provincial de Alicante. Dos años después, decide dejar la política y centrarse en la actividad privada, siendo director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante.

Diez años más tarde, es el ahora malogrado Pablo Casado quien le rescata para la primera línea política, logrando que sea elegido presidente de la Diputación Provincial de Alicante, donde marcó un perfil negociador con el resto de partidos. En pocos meses pasó a ser presidente del PP de Alicante y, en 2021, presidente del PP valenciano en sustitución de Isabel Bonig.

Durante su breve etapa al frente del partido, Mazón ha tratado de aprovechar las polémicas del Gobierno de Ximo Puig, especialmente el caso que afectó a Mónica Oltra, la dimitida vicepresidenta valenciana; mantener la línea del partido en materia de impuestos y política económica; tratar de despejar de una vez la sombra de la corrupción entorno al PP valenciano; e incluso admitir los errores del partido respecto a una histórica ya desaparecida, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Ahora busca poner la guinda al pastel con una victoria electoral el 28 de mayo que daría, sin lugar a dudas, la gran alegría de la noche a Feijóo y al PP.