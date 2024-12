Carmen Calvo: "Q+ responde a una teoría y a una ideología neoconservadora en la que no está el PSOE"

La exministra socialista y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado que "no existe polémica" en el PSOE por las siglas LGTBIQ+, porque tanto en el último Congreso Federal como en el anterior, en 2021, "no sale LGTBIQ+, sale LGTBI". Pero es que además Calvo ha opinado que "Q+ responde a una teoría y a una ideología neoconservadora en la que no está el PSOE".

Lo ha hecho al ser preguntada por el hecho de que el Plenario del 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado el pasado fin de semana en Sevilla, aprobó una enmienda de una corriente feminista del partido para modificar su ponencia marco y eliminar Q+, que alude a las personas queer y al resto de identidades y orientaciones.

"Es que no sé de dónde viene la polémica, porque en el 40º Congreso en Valencia no sale LGTBIQ+. Sale LGTBI, con la T de trans. Y en el 41º se ha mantenido igual", ha indicado Calvo, que ha criticado que "alguien ha querido abrir una polémica que no existe porque no se ha cambiado nada".

La exvicepresidenta del Gobierno se ha declarado "muy contenta" al señalar que el PSOE "no es queer. Nuestro partido ha vuelto a decir en el 41º Congreso que estamos en la defensa de la integridad de nuestro cuerpo y de los derechos de las mujeres. La teoría queer fomenta el género y el feminismo lleva siglos luchando contra el género. Queremos ser mujeres, no queremos estar encarceladas en la feminidad, queremos ser libres sin estereotipos sobre nosotras".

Y ha enfatizado que las resoluciones del PSOE se tienen que "cumplir todas, porque es lo que ha querido la democracia interna del partido y la militancia del partido". Calvo ha señalado que "siempre" han estado "del lado de las personas transexuales". "Siempre, yo he salido muchas veces a la calle con esa bandera", ha querido remarcar.

Además, ha lamentado que España es "el segundo país del mundo con más prostíbulos" y ha reivindicado que el PSOE es un partido abolicionista, al tiempo que ha asegurado que no le gusta el término de clásico ligado al feminismo: "Porque el feminismo es feminismo".

"El feminismo del que venimos muchas mujeres nace de la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, por la igualdad, por la libertad, por la seguridad de sus cuerpos. Y para nosotras la prostitución no es un trabajo, es una esclavitud antiquísima donde nuestros cuerpos son mercancías, donde se produce uno de los tráficos de crimen organizados más grandes del mundo, que es la trata de mujeres y de menores, para la explotación sexual", ha añadido.

De esta forma ha contestado al ser preguntada por el debate en el último congreso del PSOE para expulsar de partido a quienes sean clientes de prostitución.