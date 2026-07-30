Cientos de migrantes entran en Ceuta a pie por el espigón fronterizo

Vista de la entrada ilegal a nado en Ceuta de migrantes marroquíes y argelinos este jueves

Cientos de migrantes están accediendo a la ciudad de Ceuta este jueves desde Marruecos cruzando a pie el espigón fronterizo, según ha podido comprobar EFE.

Estas llegadas se suman a las miles de entradas que se han sucedido a nado en los últimos días: Según el Gobierno ceutí, han accedido a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en diez días, lo que ha sobrepasado los medios de atención y acogida de la ciudad. Sólo esta última madrugada, han entrado a nado 100 menores y cientos de adultos, en su inmensa mayoría de origen magrebí, y se ha localizado el cadáver de un nadador ahogado en aguas de la ciudad autónoma, con lo que son ya 30 los cuerpos sin vida localizados en la costa ceutí en lo que va de año.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha calificado la situación de "crisis migratoria" y "emergencia nacional" después de que en la última semana hayan entrado por el mar más de 1.700 personas en la ciudad autónoma. Por ello, ha reclamado a Pedro Sánchez que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Interior ha respondido a las horas asegurando no es posible activar la emergencia de interés nacional por una crisis migratoria, ya que esta está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos, pero ha asegurado que el Ejecutivo está reforzando los medios para hacer frente a la situación.

Zapatillas de jóvenes que se adentraron en el mar en dirección a Ceuta EFE

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado esta misma mañana con el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, y se desplazará a Ceuta mañana, a primera hora, para seguir la evolución de la situación.

La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

Jóvenes acceden al CETI de Ceuta EFE

La versión de Rabat

Marruecos, por su parte, ha achacado la entrada masivas de migrantes en la frontera a "organizaciones criminales" y ha destacado que la colaboración con España en materia migratoria es "ejemplar", según han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.

Dichas fuentes han recalcado que los recientes intentos de entrada irregular a Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular" y que todo apunta a que estos movimientos obedecen, más bien, a la explotación por parte de las redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilícito de migrantes.

Una percepción generada, han resaltado, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa a los procedimientos de devolución de las personas interceptadas en el mar.

"Marruecos no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales. Son las organizaciones criminales las que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, alimentando falsas expectativas y exponiéndolas a graves riesgos para su vida e integridad", han zanjado.