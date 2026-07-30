El momento 'tierra, trágame' de Karol G con una niña en pleno concierto: "¿Tu canción favorita es 'Dai Dai' de Shakira?

Karol G arrancó su ambiciosa gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour el pasado 24 de julio de 2026 en Chicago y este miércoles presentó el tercero de sus conciertos en Toronto (Canadá).

Estos shows, con los que está llevando al directo las canciones de su quinto álbum, Tropicoqueta, son la versión extendida de los que ofreció en Coachella, donde hizo historia siendo la primera artista latina en cerrar este festival de fama internacional que se celebra en Indio, California.

Ha sido en la ciudad canadiense donde la colombiana ha vivido uno de esos momentos 'tierra trágame' que se ha vuelto viral al acercarse a una niña que estaba disfrutando del concierto.

Mientras cantaba al lado de su pequeña seguidora, La Bichota ha pedido que se parara la música para poder hablar con la pequeña Cloe, que se ha abrazado cariñosamente con la artista.

"Cuál es tu canción favorita", le ha preguntado Karol G a la niña. Y ella le ha dado una respuesta que la ha dejado confusa por unos segundos pues parece haberla confundido con la otra gran estrella colombiana, Shakira. Su respuesta ha sido Dai Dai, el himno del Mundial.

"¿Tu canción favorita es Dai Dai de Shakira?", le ha vuelto a preguntar. Al final, la colombiana ha salido airosa animando a la niña a cantarla, a lo que el público ha respondido tarareándola también.

El momento ha sido muy comentado en redes pues, desde que ambas artistas lanzaron su colaboración TQG, los rumores sobre la supuesta rivalidad y distanciamiento entre ellas no han cesado. De hecho, desde entonces las artistas no han vuelto a cantar juntas, aunque sí han cantado esa canción en sus conciertos en solitario.

Solo horas después de terminar ese concierto, Karol G ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco No me arrepiento de sentir tanto, el próximo 7 de agosto. Toda una sorpresa.