Rosita, la anciana de 94 años que pide desde el hospital tele gratis para todos los ingresados: "Estar ingresado ya es bastante duro"

Hace unos días una mujer llamada Lola Martín inició una campaña en Change.org que dejó claro que no en todos los sitios se viviría igual la final del Mundial entre España y Argentina. "Mi padre tiene 86 años, es muy forofo del fútbol y este Mundial le ha tocado vivirlo en la cama de un hospital", contaba. "¿Cómo puede ser que en los hospitales públicos de Madrid los pacientes todavía tengan que pagar por ver la televisión?".

En apenas dos semanas aquella campaña consiguió casi 23.000 firmas, se compartió cerca de 2.500 veces y logró que la final de la Copa del Mundo se viera gratuitamente en los hospitales públicos de Madrid. "Lo celebramos pero seguimos, porque queremos que sea una medida definitiva y no de un solo día. Seguid firmando y compartiendo, por favor".

Ahora a Lola Martín se le suman refuerzos. Los que está consiguiendo reunir con tenacidad una señora de 94 años llamada Rosita Rochina. Ella está hospitalizada desde hace tres meses y se aburre. Lo cuenta ella misma en la petición que ha creado también en Change.org y que en los momentos en los que se escriben estas líneas ha conseguido otras 22.000 firmas y se ha compartido unas 3.700 veces.

"Me llamo Rosita Rochina, tengo 94 años y llevo más de 3 meses ingresada. Hablo con mi hijo cuando viene a verme, y también con Reme, mi compañera de habitación, pero aún así son muchas horas y muy poca cosa que hacer", reconoce la mujer. "Parece una tontería, pero cuando estás ingresada, mirar la tele o simplemente escucharla te distrae mucho y te hace compañía".

Lejos de ser una tontería, Rosita pone de relieve un factor de clase que también atraviesa a todos los pacientes de la sanidad pública: "A mí por ejemplo me gustan los concursos como Pasapalabra o La Caja, las noticias, las películas antiguas, las cosas del corazón... pero para ver la tele hay que pagar. Y parece poco dinero, pero hay gente que no se lo puede permitir", advierte.

Una campaña dirigida al Ministerio de Sanidad

En su petición, Rosita Rochina reconoce que "el otro día una mujer de Madrid, Lola, que tiene a su padre de 86 años ingresado, empezó una recogida de firmas como esta". "La Comunidad de Madrid abrió gratis la televisión en sus hospitales públicos para ver la final del Mundial. Fue un gran avance, sí, pero no es suficiente". Por esa razón Rochina ha comenzado su propia campaña, que dirige al Ministerio de Sanidad.

Lo cuenta ella misma: quieren la televisión en abierto y gratis "no solo para un día, sino para siempre", y "no solo para Madrid, sino para toda España". "En algunas comunidades encender la tele ya es gratis desde hace tiempo, como en la Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha. Pero tenemos que conseguirlo también en Cataluña, donde estoy yo. En Madrid, donde está el padre de Lola. O en Castilla y León, Murcia o Canarias".

"En mi caso, por suerte, estoy bien acompañada. Mi hijo viene a verme cada día. Pero pienso mucho en la gente que está muy sola y pasa horas y horas sin ver a nadie. He tenido compañeras de habitación que querían tener la tele puesta día y noche porque simplemente una voz de fondo les daba tranquilidad. (...) A casi todas la tele nos ayuda a pasar mejor las horas de ingreso", destaca la peticionaria.

Por todo ello, Rosita Rochina, de 94 años e ingresada desde hace tres meses, se dirige al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García pero también a las comunidades "que en todos los hospitales públicos de España sea gratis encender la televisión". "Estar ingresado ya es bastante duro. Que la tele te haga compañía no debería depender de si puedes pagarla o no".