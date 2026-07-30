A vueltas con el ático de lujo de Ayuso: ¿tienen residencia oficial los otros presidentes autonómicos?

La Comunidad de Madrid ha ocultado durante tres meses la adquisición de un ático de lujo con un valor cercano a los seis millones de euros que, en principio, va a ser utilizado por la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, como oficina. ¿El motivo? Las obras de remodelación que supuestamente se van a llevar a cabo desde este mismo mes de agosto en la Real Casa de Correos, sede central del gobierno madrileño, y que obligan a buscar un nuevo emplazamiento.

La compra de esta vivienda con doscientos metros cuadrados de terraza, efectuada en el mes de abril pero en secreto hasta que ayer El País informara de ello en sus páginas, ha provocado un tsunami político. ¿Por qué la Comunidad no utiliza otros espacios de su propiedad que tiene en la ciudad? ¿Puede dedicarse a una labor de oficina un piso que sólo puede tener uso residencial, según la ordenación urbanística actual? ¿Por qué se ha comprado y no se ha alquilado si en principio va a ser sólo para un uso "temporal"? ¿Y por qué se ha ocultado hasta ahora?

Ayuso salió ayer a dar explicaciones... pero a medias. Se presentó como una víctima de una "campaña de desprestigio" en un momento complicado de su gestión por los pavorosos incendios que están afectando a la región. "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo", aseguró.

Después, evitó dar la cifra exacta de cuánto dinero público se ha destinado para la compra de esa vivienda y tampoco precisó para qué se va a utilizar. "Buscar un lugar donde se puedan recibir visitas institucionales, me parecen que es lo suyo. No sé cómo lo vamos a organizar. No sé si me quedaré en la consejería de presidencia o transportes y es el consejero el que se va para allá. No lo sé. Lo que sé es que no voy a tener residencia oficial como tantos ministros o como otros presidentes autonómicos", señalaba.

Las primeras fuentes consultadas por El País señalaban que esta vivienda se iba a utilizar como despacho "temporal" de Ayuso. Sin embargo, horas después, el mismo gobierno autonómico reconsideraba sus palabras y dejaba abierta la posibilidad de usarlo para otros fines. “La decisión no está tomada al 100%. Cuando remodelen el inmueble y veamos cómo quedan las oficinas, se tomará la decisión", han señalado.

A lo largo de estos últimos años, Ayuso ha sido muy crítica con los "palacetes" de verano de los que goza Pedro Sánchez en calidad de presidente del Gobierno, las residencias oficiales que tienen los ministros y, también, como recordó ayer, las casas que pueden utilizar otros presidentes autonómicos por ostentar dicho cargo. "Yo me sufrago mi casa, no como hace la mayoría de los que tengo enfrente, especialmente ministros, 14 ministros a los que les pagamos absolutamente todo”, dijo en la Asamblea en 2024.

Casa dels Canonges, en Barcelona UCG/Universal Images Group via G

Pero, ¿disponen de residencia oficial todos los presidentes autonómicos? La respuesta es no. Sólo ocho CC.AA. disponen de ella para sus líderes, aunque ninguna actualmente es usada como "residencia" fija. Desde Jordi Pujol, ningún presidente de la Generalitat ha vivido en Casa dels Canonges, una propiedad de 5.193 metros cuadrados de superficie situada en el barrio gótico de Barcelona y adyacente al Palau de la Generalitat. Eso sí: según subraya Betevé, suele utilizarse para lugar de trabajo, recibir en audiencia a invitados y hacer comidas institucionales. "Ocasionalmente, los presidentes se quedan a dormir por cuestiones prácticas relacionadas con sus tareas", asegura.

El Gobierno de Canarias tiene también dos residencias oficiales para su presidente, una en Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife, pero Fernando Clavijo no reside en ninguna de ellas. De nuevo, sólo se utilizan para despachar reuniones, almuerzos de trabajo o recepción de autoridades.

Lo mismo ocurre con la Casa del Río de la que puede disfrutar María Guardiola como presidenta extremeña, el apartamento de 133 metros cuadrados dentro del edificio de Presidencia del que puede gozar el asturiano Barbón, el apartamento dentro del Palacio de Fuensalida (Toledo) que le correspondería a Emiliano García-Page o la vivienda en Valladolid que sirve para cubrir puntuales necesidades de alojamiento del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que reside oficialmente en su vivienda familiar de Salamanca.

El Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del Presidente del País Vasco Salima Senyavskaya

Y es que todos los presidentes autonómicos actuales optan por la "austeridad" de sus viviendas habituales. El gallego Alfonso Rueda apenas usa el complejo de Monte Pío que construyó su predecesor Manuel Fraga en 2002 y que Feijóo si utilizó como residencia oficial durante sus primeros años como presidente de la Xunta. En el País Vasco, el lehendakari dispone de la última planta del palacio de Ajuria Enea, en Vitoria. La mayoría de los presidentes vascos la han utilizado como residencia oficial, pero el actual, Imanol Pradales, ha optado por seguir ocupando su vivienda familiar de Portugalete.

El resto de Comunidades Autónomas no tienen residencia oficial para sus presidentes autonómicos. Ni Madrid, ni Cantabria, ni Murcia, ni Aragón, ni La Rioja, ni Baleares ni Navarra. Andalucía y la Comunidad Valenciana tampoco, aunque sus normas sí contemplan dar una ayuda económica a sus líderes para vivienda.