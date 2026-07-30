Otra noche difícil en Ceuta: más de cien menores acceden a nado desde Marruecos y se localiza otro cadáver

Más de 100 menores y cientos de adultos, en su inmensa mayoría de origen magrebí, han llegado a Ceuta en la madrugada de este jueves 30 de julio y se ha localizado el cadáver de un nadador ahogado en aguas de la ciudad autónoma, con lo que son ya 30 los cuerpos sin vida localizados en la costa ceutí en lo que va de año.

En torno a 130 menores magrebíes han llegado Ceuta a nado desde Marruecos desde la tarde de este miércoles 29 de julio, según datos de la Ciudad Autónoma, que ya acoge este jueves a 700, mientras la víspera eran 570 y el martes 420.

Durante la madrugada de este jueves, la Salvamar Atria de Salvamento Marítimo y la LS Hipatia de Cruz Roja han rescatado a 99 personas, todas ellas de origen magrebí. La primera embarcación ha desembarcado en el Muelle España a 69 adultos, cuatro menores varones y dos niñas.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha calificado la situación de "crisis migratoria" y "emergencia nacional" después de que en la última semana hayan entrado por el mar más de 1.700 personas en la ciudad autónoma. Por ello, ha reclamado a Pedro Sánchez que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta han informado este jueves de que "la tónica de esta noche ha sido la misma de la anterior", cuando se echaron al mar cientos de personas, en su inmensa mayoría marroquíes.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Gendarmería marroquí está colaborando en la contención del flujo migratorio y ha logrado interceptar a "centenares" de nadadores, pero otros tantos logran alcanzar la costa de Ceuta.

Jóvenes acceden al CETI de Ceuta EFE

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) sigue desbordado, ya que supera las 700 personas acogidas en su interior pese a contar con 512 plazas. A las puertas de las instalaciones de acogida de adultos son ya "alrededor de mil" los magrebíes que esperan su registro en la Policía Nacional para después ingresar.

La Ciudad Autónoma ha reabierto ya dos nuevos centros de menores para atender la demanda creciente, mientras que la Delegación del Gobierno aún no ha detallado los recursos extraordinarios que pretende habilitar para hacer frente a la presión migratoria. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, comparecerá a las 17.00 horas para dar cuenta de la actualidad migratoria.