Génova pasa palabra y no opina sobre el ático de lujo que Ayuso quiere usar como despacho: "Ya han dado explicaciones"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha declinado este jueves opinar sobre la decisión de la Comunidad de Madrid de adquirir un ático en el céntrico barrio de Chamberí para utilizarlo como oficina mientras se hacen reformas en la sede de la presidencia autonómica y se ha remitido a las explicaciones que, a este respecto, ha ofrecido el equipo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

A Tellado se le ha preguntado dos veces por esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional el partido, pero en ambos casos ha optado por referirse a la justificación ofrecida por el Gobierno madrileño.

Al dirigente 'popular' se le ha preguntado expresamente si considera razonable que el Ejecutivo de Ayuso haya comprado un ático, con 200 metros de terraza, en el que según la normativa municipal no está permitido instalar oficinas y también se le ha pedido opinión por el hecho de que la comunidad no hubiera informado con anterioridad de las obras de rehabilitación de la sede presidencial de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

"Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido", ha indicado Tellado, recalcando que el equipo de Ayuso ha considerado que si se va a hacer una "obra integral" del edificio donde la también presidenta del PP de Madrid tiene su despacho oficial "tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar".

En todo caso, ha dicho que le "sorprende" que hayan salido "ministros en tromba" a criticar esta decisión cuando "desde el Gobierno de España y a través de mordidas se han pagado pisos a sobrinas de ministros". "Ciertamente hay salidas de determinados ministros que son francamente curiosas y divertidas", ha deslizado.