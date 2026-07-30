Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Génova pasa palabra y no opina sobre el ático de lujo que Ayuso quiere usar como despacho: "Ya han dado explicaciones"
Política
Política

Génova pasa palabra y no opina sobre el ático de lujo que Ayuso quiere usar como despacho: "Ya han dado explicaciones"

Tellado ha evitado entrar en polémicas con la presidenta madrileña. 

Redacción HuffPost
Agencias
BARCELONA, CATALONIA, SPAIN - 2023/10/08: The leaders of the Popular Party (PP), Isabel Días Ayuso (L) and Alberto Núñez Feijóo (R) are seen during the demonstration in Passeig de Gràcia. Called by the entity Societat Civil Catalana, thousands of demonstrators have Protested in Passeig de Gràcia against the amnesty law for Catalan leaders that aims to bring forward the acting president Pedro Sánchez in exchange for a possible presidential investiture with the favorable vote of the Catalan nationalists. (Photo by Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.SOPA Images

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha declinado este jueves opinar sobre la decisión de la Comunidad de Madrid de adquirir un ático en el céntrico barrio de Chamberí para utilizarlo como oficina mientras se hacen reformas en la sede de la presidencia autonómica y se ha remitido a las explicaciones que, a este respecto, ha ofrecido el equipo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

A Tellado se le ha preguntado dos veces por esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional el partido, pero en ambos casos ha optado por referirse a la justificación ofrecida por el Gobierno madrileño.

Al dirigente 'popular' se le ha preguntado expresamente si considera razonable que el Ejecutivo de Ayuso haya comprado un ático, con 200 metros de terraza, en el que según la normativa municipal no está permitido instalar oficinas y también se le ha pedido opinión por el hecho de que la comunidad no hubiera informado con anterioridad de las obras de rehabilitación de la sede presidencial de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

"Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido", ha indicado Tellado, recalcando que el equipo de Ayuso ha considerado que si se va a hacer una "obra integral" del edificio donde la también presidenta del PP de Madrid tiene su despacho oficial "tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar".

En todo caso, ha dicho que le "sorprende" que hayan salido "ministros en tromba" a criticar esta decisión cuando "desde el Gobierno de España y a través de mordidas se han pagado pisos a sobrinas de ministros". "Ciertamente hay salidas de determinados ministros que son francamente curiosas y divertidas", ha deslizado.

Redacción HuffPost
Agencias

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos