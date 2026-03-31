Cristian Toro, el extronista que ahora es portavoz de Deportes de Vox, rechaza que un deportista dependa de becas

El deportista gallego de origen venezolano, Cristian Toro, ha sido desginado como nuevo portavoz nacional de deportes de Vox. La vinculación del deportista, medallista olímpico en los Juegos de Río 2016, con la formación ultra no es una sorpresa: en 2023, ya fue como número 6 en las lista del partido de Abascal para las municipales de Madrid.

En su "estreno" como portavoz, Toro subrayó que representar a España ha sido “lo más importante” de su vida, y defendió que su objetivo es trasladar esos valores al ámbito político. “Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y de orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento. Quiero que el deporte se siga rigiendo por el mérito y la capacidad de nuestros deportistas, no por la ideología del Gobierno de turno”, dijo.

Pero apenas horas después de su anuncio, Toro se ha visto envuelto en su primera gran polémica. Y todo porque rechaza que un deportista sólo pueda tener sus necesidades económicas cubiertas durante su carrera a través de las becas estatales o autonómicas. Precisamente, lo que le pasó a Toro durante buena parte de su trayectoria profesional.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, afeó a Toro a través de las redes sociales que Vox votara en contra hace cuatro años de una ley del Deporte que, precisamente, reforzaba ese sistema de becas. "Querido Cristian, ¿has podido llegar donde has llegado con becas deportivas? Que sepas que mientras tú las estabas disfrutando, VOX las votaba en contra en el Congreso. Sal de ahí. Estás a tiempo. De nada", escribió.

Toro le respondió: "Confundir apoyo con mérito es no entender el deporte. Las becas ayudan, pero no entrenan, no compiten y no ganan medallas. Mi carrera es esfuerzo, y eso en VOX lo defendemos sin complejos". Y añadió después en otro tuit: "VOX no votó en contra de las becas a deportistas. Votamos en contra de una ley que introduce inseguridad jurídica, cede ante el separatismo deportivo y no protege el deporte femenino".

Las palabras de Toro son llamativas porque el deportista pudo entrenar y llegar a ser campeón olímpico gracias casi en exclusiva a esas becas. En una respuesta al diputado socialista Víctor Gutiérrez, Toro asegura que "precisamente porque sé lo que es depender de una beca, sé que no puede ser el único sustento".

En el año 2016, justo después de ganar el oro olímpico, La Voz de Galicia publicaba un artículo en el que Toro se lamentaba de su falta de patrocinadores. "Vive exclusivamente de lo que ingresa a través del deporte. Becas que recibe de la Xunta y del programa ADO. Este ciclo olímpico estará 'algo más desahogado' gracias al premio por la medalla y a la beca extra que llegará en reconocimiento de su esfuerzo olímpico", se señalaba en un artículo donde Toro también admitía que se estaba preparando para opositar a Policía Nacional. "Por vocación, pero sobre todo para asegurarme un futuro", decía. Diez años después, todo apunta a que Toro no ha conseguido esa plaza y que ahora aspira a vivir de la política.

Antes de ser campeón olímpico como piragüista junto a Saúl Craviotto, que sí es policía nacional, Toro se hizo famoso por participar en el programa "Mujeres, hombres y viceversa" de Telecinco, donde el venezolano buscaba al amor de su vida. Pero ese 'amor' no llegaría hasta 2017, cuando conoció a la enfermera pediátrica Susana Salmerón, y con la que se casó en 2021 en Galicia. Tienen un hijo en común, Alejandro. Dentro de su faceta televisiva, también le hemos visto como colaborador en el programa "Fiesta" y en el programa "Supervivientes".