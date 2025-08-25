Detenido por agresión sexual a una mujer, tras asaltar una vivienda y fugarse en Pulpí (Almería)

La Policía Local de Pulpí (Almería) ha detenido, tras una persecución, a un joven acusado de asaltar una vivienda de la localidad, donde habría agredido sexualmente a una mujer en la madrugada del pasado 11 de agosto.

Según han trasladado desde el cuerpo policial en sus redes, los hechos tuvieron lugar sobre las 1.40 horas cuando un conductor alertó a una patrulla de que un hombre había entrado en su domicilio y había "agredido sexualmente a su pareja" sentimental.

Asimismo, indicó que había visto huir al sospechoso, por lo que lo siguió aunque finalmente le perdió la pista, pudiendo aportar una descripción del mismo. Fue entonces cuando los agentes comenzaron una búsqueda por la zona.

Trató de quitarle la defensa personal a un agente: actitud "hostil"

Durante el rastreo, la patrulla recibió una llamada que informaba de que el sospechoso se encontraba oculto en otra vivienda, en la que finalmente fue localizado. Durante su arresto, el hombre mostró una actitud "hostil" en la que, según el cuerpo municipal, habría intentado arrebatar la defensa personal a uno de los policías.

El joven fue finalmente reducido, esposado y detenido acusado de allanamiento de morada y agresión sexual. Así, junto con las diligencias realizadas, fue traspasado a la Guardia Civil para su posterior puesta a disposición judicial.

