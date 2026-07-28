El Gobierno concede a Laura Borràs el indulto parcial que pidió el tribunal que le condenó: qué va a pasar ahora con la expresidenta del Parlamento de Cataluña

El Gobierno ha aprobado el indulto parcial a la expresidenta de Junts y expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs. De esta manera, el Gobierno autoriza la conmutación de su pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años

La condena inicial llegó en una causa independiente al procés. La que también fuera consejera de Cultura catalana fue hallada culpable de los delitos de prevaricación y falsedad documental, cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el indulto es parcial porque el resto de la pena, la multa y la inhabilitación para cargo público de 4 años y 1 día se le mantiene vigentes, por lo que no podrá ser elegible para unas potenciales listas electorales hasta, por lo menos, abril de 2027.

El Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, ha justificado la medida de gracia en los términos previamente planteados por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluñ que condenó a Borràs. En su sentencia "afirmó que la pena de prisión resultaba 'desproporcionada y excesiva 'desproporcionada y excesiva'", recoge Justicia en su nota. En aquella decisión conocida el 30 de marzo de 2023, el TSJC llegaba a reclamar un indulto parcial del que ahora el Gobierno ha tomado nota.

A la espera de la reacción de la propia afectada, desde Junts valoran la noticia de forma crítica. El secretario general de la formación postconvergente, Jordi Turull, cree que la medida "no repara para nada el mal ya hecho" ni "blanqueará la grave injusticia perpetrada por los justicieros de La Toga Nostra en su sentencia". Para Turull, a pesar del indulto parcial, "los perjuicios persistirán con la inhabilitación" y ha expresado todo su apoyo y el del partido a la expresidenta de la Cámara catalana.