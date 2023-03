Un diputado del PSOE mira a Monasterio, le dedica estos 20 segundos y la cara de ella lo dice todo

Santi Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha dedicado 20 duros segundos mirando a Rocío Monasterio, de Vox, tras el discurso sobre las personas trans que ha pronunciado ella.

"Yo no sé cuántas personas trans conoce la señora Monasterio. Tampoco me interesa. Yo sí conozco muchas. Y he visto mucho sufrimiento, señora Monasterio. Y he visto mucho sufrimiento que lo han generado los discursos como los que usted ha tenido usted aquí, diciendo mentiras y bulos sobre las personas trans", ha criticado Rivero mientras Monasterio torcía el gesto y miraba hacia abajo.

Todo ello después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciase a que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid votará sí a que se tramite la derogación de la Ley Trans propuesta por Vox, porque ven "bien abrir este debate".

"En España, por culpa de leyes trans como la de Madrid, jóvenes a los que mutilaron sus órganos sexuales quieren volver atrás y no pueden", ha asegurado Monasterio en su intervención antes de añadir que "el ministerio de Igualdad defiende la barbaridad" de que un "hombre puede evitar penas judiciales por autodeterminarse mujer".

"Hoy vemos cómo hombres baten todas las marcas en categorías de mujeres", ha agregado. Tras ello, Rivero ha subido a la tribuna y ha señalado: "Hay cosas que son absurdas. Si decimos en un colegio que las personas negras existen resulta que todos los niños se van a convertir en negros".

"¡Es que es absurdo! Igual que si decimos que las personas trans existen, nadie se va a convertir en trans. Las personas trans son, no se convierten, a ver si aprende usted de una vez!", ha exclamado.