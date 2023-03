Un diputado de Vox reconoce que fue condenado en los 80 y dice que "lo volvería a hacer"

Delirante momento el que se vivió este martes en el Congreso de los Diputados, y no estamos hablando del discurso de Ramón Tamames, candidato de Vox, ni de sus interrupciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su alocución.

Sino a lo que sucedió tras la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien aludió directamente al diputado del partido de extrema derecha Vox Juan Carlos Segura, afirmando que en 1981 había sido "detenido por lanzar un cóctel molotov a una sede de UCD" y en 1982 "por quemar una figura del rey".

Segura pidió la palabra a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para defenderse: "Nunca en Barcelona se ha quemado un local de UCD, lo que ocurrió, eso es cierto, lo reconozco, fui condenado por un delito de manifestación ilegal, por manifestarme en Barcelona en defensa de los pescadores españoles que eran apresados por barcos pesqueros marroquíes y cometimos la fechoría de cortar un carril de la Diagonal un ratito".

"Eso fue suficiente", prosiguió desde su escaño, "para que la Policía practicase detenciones".

Acto seguido, el parlamentario ultraderechista agregó: "Tengo que añadir que no estoy arrepentido de esos hechos y reconozco que, por España y por los pescadores españoles, ho tornaría a fer y de fet, ho he tornat a fet [lo volvería a hacer y, de hecho, lo he vuelto a hacer]".