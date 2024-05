División en el PP sobre cómo actuar ante Vox: "Es mejor ignorarlos"

Europa Press via Getty Images

Tensión en Génova. El PP ha pasado en estos últimos días a la ofensiva contra Vox después de que los de Santiago Abascal tildaran de "romería" la manifestación convocada por los populares el pasado domingo en contra de la amnistía.

La respuesta de Feijóo a esta provocación fue clara: señalar directamente a Vox por “menospreciar” a los “miles y miles” de españoles que se manifestaron contra el Gobierno y por centrar su campaña para las elecciones europeas en “descalificar” al PP y “facilitarle las cosas” a Sánchez. "Que no nos dividan. Aquellos que queremos que el Gobierno cambie, vamos unidos. Aquellos que queremos que cambie esta pesadilla y empiece un nuevo Gobierno, vamos unidos", señaló Feijóo en un mitin en La Muralla en Talavera de la Reina (Toledo) durante la campaña electoral para el 9-J.

Pero los ataques del PP contra Vox no han salido solo de la boca de Feijóo. Este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, Cayetana Álvarez de Toledo ha afeado a Vox que la fotografía de Abascal con Netanyahu después del reconocimiento del Estado de Palestina da alas al 'sanchismo'. "Vox está de romería electoralista contra el PP, hasta Jerusalén ha llegado. Como siga así habrá que concluir que su agenda 2030 es que Pedro Sánchez siga en el poder", ha dicho la diputada dirigiéndose directamente a la bancada de la ultraderecha.

Y FAES, fundación promovida por el expresidente José María Aznar, aseguraba por su parte este lunes en un análisis que el "voxismo es un seguro de vida para Sánchez". "Queda más que acreditado que Vox y Sánchez se retroalimentan actuando como polos complementarios. (...) El PSOE necesita que Vox siga ahí para dislocar la articulación de una alternativa", decía el texto.

Génova ve a Vox "fuerte" de cara al 9-J

La ofensiva contra Vox es clara en un momento en el que las encuestas de cara a las europeas no son las mejores para el PP. Todos los sondeos apuntan a una victoria de la candidata popular Dolors Montserrat, aunque el margen de victoria con respecto al PSOE se va estrechando poco a poco. Los estudios que maneja el PP también ven a Vox fuerte, sobre todo tras la polémica de Sánchez con Javier Milei.

Fuentes de Génova admiten que su socio en algunas comunidades autónomas está buscando el foco y que se hable de ellos. "Y eso a nosotros nos pone en un brete”, señalan. Pese a todo, barones del PP no entienden que el partido esté enfrascado en esta batalla particular contra Vox y no se centren todos los esfuerzos en desgastar al PSOE. “Es mejor ignorarlos”, asegura uno de ellos. “¿Por qué ahora hablar de Vox? Tenemos que atacar a Sánchez”, añade otro presidente autonómico.

Los barones esperan que el 'caso Begoña' y la ley de amnistía - que se ha aprobado de forma definitiva este jueves en el Congreso - reconduzcan la campaña al sitio donde ellos querían. “Nos tenía Sánchez en su terreno”, admite otro líder territorial.

Las encuestas internas que maneja el PP siguen diciendo que el PSOE aguanta el envite, lo que evitaría una victoria rotunda de los populares este 9 de junio. "Hay que ganar con claridad esta vez en las urnas. Un empate sería toda una catástrofe", añade otro.