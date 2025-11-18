El alcalde de Alpedrete, del PP, justifica un asesinato machista: "Quería mucho a su mujer"

El alcalde de Alpedrete (Comunidad de Madrid), Juan Rodríguez Fernández-Alfaro, del Partido Popular (PP), mostró este lunes su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género, después de que un hombre matase a puñaladas a su esposa en el municipio, este fin de semana. Pero esa condena y ese lamento llegaron en un vídeo que venía a tratar de poner calma a unas palabras pronunciadas apenas unas horas antes ante los micrófonos de TVE: apuntó a que el asesino podría haber sucumbido a la "presión" de la enfermedad psicológica que padecía, que no había sido eficazmente gestionada por la administración. "Quería mucho a su mujer", afirmó. También que era "un buen padre".

"Él venía demandando una atención, le dolía la espalda", indicó, para luego afirmar claramente: "Yo no lo veo como violencia de género, es un quitarse de en medio e intentar resolver el problema de manera drástica e incomprensible para muchos, es lo que me han transmitido sus hijos". También se quejó el alcalde popular de que se filtrasen datos de la autopsia preliminar, que afirma que la víctima pudo ser apuñalada hasta 50 veces. Son "un mero relato que no le vienen bien a nadie", denunció.

Según su relato, el presunto autor del crimen había estado "mucho tiempo de baja" y había solicitado una incapacidad por su situación psicológica. Finalmente, el no recibir resultado favorable por parte de la Administración, le habría llevado a cometer el presunto asesinato de su esposa. "No ha sido por odio", enfatizó.

El Gobierno central ha confirmado que la mujer, de unos 60 años -al igual que su agresor- es una víctima de violencia machista. Fuentes próximas a la investigación precisaron a la Agencia EFE que el marido, y presunto autor del apuñalamiento, había consumido alcohol y medicamentos y han precisado que padecía intensos dolores de espalda por los que se medicaba, y además, sufría depresión. El hijo de la pareja, que fue quien encontró a sus padres, el sábado pasado.

Ante la polémica, Rodríguez lanzó un vídeo en el que lamentaba que sus palabras podían haber sido "malinterpretadas", si bien insistió en que se trataba de "una situación difícil", en la que quería manifestar su apoyo a la familia y allegados. "Muestro mi rechazo total y sin paliativos de ningún tipo a cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres, y espero y deseo que en el futuro no se produzca ni en Alpedrete ni en ninguna parte del mundo, porque las mujeres tienen derecho a vivir en libertad, en igualdad y con derechos para todas", remachó.

Sus palabras han provocado la reacción de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien en sus redes sociales ha exigido la rectificación o dimisión de Rodríguez por unas declaraciones que considera "intolerables" y "negacionistas" que no hacen más que "maquillar la realidad para negar la evidencia".

"Las declaraciones del alcalde de Alpedrete son intolerables. Los negacionistas maquillan la realidad para negar la evidencia del maltrato y la violencia machista. El negacionismo mata. Exijo una rectificación inmediata o su dimisión. Nos queremos vivas", ha escrito la ministra en la red social, en un mensaje que remite a las declaraciones de Fernández.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado al regidor conservador, pues "quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía".

En su menaje en la red social, Sánchez también afirma: "Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores".

Dónde pedir ayuda

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.